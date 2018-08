Abruzzo | la Lega scarica Forza Italia | ' Alle regionali corriamo da soli Chi ci ama ci

Lega - prove di maggioritario : rompe col centrodestra - soli alle elezioni in Abruzzo : alle prossime elezioni regionali in Abruzzo la Lega correrà da sola. "Chi ci ama ci segua" ha scritto su Facebook Giuseppe...

C'era una volta la Lega Nord. Eletto primo sindaco leghista d'Abruzzo : La parola "nord" non c'è più nel logo, Matteo Salvini ha obiettivi nazionali per la Lega e cresce a vista d'occhio, ancor più velocemente dal suo arrivo al Governo. E per la prima volta è riuscita a strappare un sindaco in Abruzzo, a Silvi, in provincia di Teramo. Andrea Scordella, ispettore della Polizia di Stato, ha ribaltato il risultato del primo turno, superando il candidato del centrosinistra, e sindaco uscente, ...