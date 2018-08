Abruzzo | la Lega | Alle regionali senza Forza Italia

Abruzzo - lo strappo della Lega agita Forza Italia : pressing su Salvini - : Alle elezioni regionali in autunno il Carroccio annuncia che correrà da solo: potrebbe prendersi l'egemonia nel centrodestra. Berlusconi prova a ricucire: "Governo con M5s è anomalia, tornino ...

Abruzzo - per la Lega prima prova fuori dal centrodestra : Sia come sia, le elezioni regionali in Abruzzo, previste in autunno , la data non è ancora stata fissata, , meritano di essere messe sotto i riflettori della politica nazionali per quel che sta ...

La Lega si presenterà da sola alle regionali in Abruzzo : Visto l'aumento di consensi a livello nazionale registrato dai sondaggi ha rotto la storica alleanza con Forza Italia, che non l'ha presa per niente bene The post La Lega si presenterà da sola alle regionali in Abruzzo appeared first on Il Post.

Abruzzo - lo strappo della Lega : “Alle regionali corriamo da soli”. Forza Italia : “Centrodestra diviso è favore a M5s e Pd” : Altro che “anomalia“. Altro che “Lega protagonista del centrodestra a livello nazionale e locale”, come aveva auspicato appena oggi Silvio Berlusconi. Il partito di Matteo Salvini annuncia che correrà da solo alle prossime regionali in Abruzzo. Dopo le dimissioni di Luciano D’Alfonso da governatore, le elezioni dovrebbero tenersi entro l’anno. E, salvo novità, il centrodestrà correrà diviso. Ad annunciarlo ci pensa ...

Elezioni Regionali 2018 - Abruzzo : Lega correrà da sola/ Centrodestra - annuncio di Bellachioma rompe alleanza? : Elezioni Regionali 2018 Abruzzo, Lega correrà da sola: l'annuncio del deputato Giuseppe Bellachioma segna la rottura del Centrodestra locale, ecco la replica di Forza Italia(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:35:00 GMT)

La Lega corre da sola in Abruzzo Fuga da Forza Italia verso Salvini : E' ufficiale. Il Centrodestra, di fatto, non esiste più. "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e #andiamoavincere". Con un post sui social network il segretario regionale del Carroccio, Giuseppe Bellachioma... Segui su affarItaliani.it

Salvini scarica Berlusconi : In Abruzzo la Lega correrà da sola : Primo test ufficiale della Lega senza centrodestra unitario. “La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi

Abruzzo - la Lega scarica Forza Italia : 'Alle regionali corriamo da soli. Chi ci ama ci segua' : Uno strappo, decisivo, nell'Alleanza di centrodestra si consuma in Abruzzo. ' La decisione è presa . In Abruzzo la Lega correrà da sola . Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere'. Così su Facebook ...

Lega correrà da sola a regionali Abruzzo : ANSA, - PESCARA, 10 AGO - "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il deputato Giuseppe Bellachioma, ...

Lega - prove di maggioritario : rompe col centrodestra - soli alle elezioni in Abruzzo : alle prossime elezioni regionali in Abruzzo la Lega correrà da sola. "Chi ci ama ci segua" ha scritto su Facebook Giuseppe...

Regionali in Abruzzo - la Lega correrà da sola : "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere". Lo ha scritto su Facebook Giuseppe Bellachioma, segretario regionale del partito di Salvini, ...