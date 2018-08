A Reggio Calabria arriva il festival del gelato artigianale DATE e INFO UTILI

A Reggio Calabria un incontro per celebrare gli 80 anni del fumetto 'Superman' : ... abituata, dalla scienza e dalla tecnologia, a forme di comunicazione sempre più sofisticate e strutturate. È nel quadro di questa profonda mutazione di esigenze e consapevolezze, di strumenti e di ...

Brancaleone - treno investe e uccide due bimbi/ Ultime notizie Reggio Calabria : “Madre in coma - è grave” : Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:01:00 GMT)

Reggio Calabria - “così il treno ha travolto e ucciso i 2 bambini. La madre ha tentato di salvarli” : Giulia le è sfuggita di mano e Lorenzo ha cercato di riprenderla, mentre la mamma ha tentato di inseguirli per salvarli prima che arrivasse il treno. Non ci è riuscita, Simona Dall’Acqua, ed è stata colpita anche lei dal convoglio partito da Reggio Calabria e diretto a Catanzaro Lido. Secondo gli investigatori è questa la ricostruzione dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Brancaleone, nel Reggino, costato la vita ai ...

Reggio Calabria - MORTI DUE BIMBI INVESTITI DA TRENO/ Ultime notizie Brancaleone : madre ha provato a salvarli : Brancaleone, TRENO investe famiglia su binari: MORTI 2 bambini. Ultime notizie REGGIO CALABRIA: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 14:00:00 GMT)

Allerta Meteo - tuoni su Messina e Reggio Calabria : temporali in Aspromonte e sui Peloritani [FOTO LIVE] : 1/4 ...

Le opere degli allievi dell'Accademia al Miramare di Reggio Calabria : ... comprende un ricco cartellone convegnistico con incontri dedicati a temi scientifici, ambientali, naturalistici, paesaggistici, artistici e mitologici, senza escludere spettacoli e attività ludico ...

Treno investe famiglia a Reggio Calabria : “Lorenzo è morto per salvare la sorellina” : Il piccolo di 12 anni sarebbe morto in un ultimo disperato gesto eroico per salvare la piccola sorellina di sei ani che era sfuggita alla mano della madre scappando vero i binari. Tutti e tre sono stati travolti dal convoglio in transito ma l'unica salvarsi con gravissime ferite è stata la mamma 49enne: per i due piccoli fratelli non vi è stato scampo.Continua a leggere

Reggio Calabria - morti due bambini travolti da treno/ Ultime notizie Brancaleone - sfuggiti alla madre : è grave : Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:26:00 GMT)

Reggio Calabria - treno investe famiglia : morti 2 bambini - madre è grave/ Ultime notizie : la 49enne è in coma : Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:30:00 GMT)

Reggio Calabria - TRENO INVESTE FAMIGLIA : MORTI 2 BAMBINI - MADRE E' GRAVE/ Ultime notizie : fretta fatale? : Brancaleone, TRENO INVESTE FAMIGLIA su binari: MORTI 2 BAMBINI. Ultime notizie REGGIO CALABRIA: la MADRE versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 21:59:00 GMT)

Reggio Calabria : le Muse e il Centro Italiano Femminile di Motta San Giovanni insieme per 'Vietato Sognare' : Inoltre la protagonista nella sua conversazione parlerà dell'esperienza di essere stata figlia di minatore, della condizione di questo particolare mondo del lavoro e del contesto familiare ed ...

Brancaleone - treno investe famiglia su binari : morti 2 bambini/ Ultime notizie Reggio Calabria - grave la madre : Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Reggio Calabria - un treno investe una famiglia : morti 2 bambini - grave la madre : Un treno ha investito e ucciso tre persone che stavano attraversando i binari vicino a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Due bambini sono morti, mentre la loro madre è rimasta ferita in modo grave ed è ora ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Stando a quanto riporta Stretto Web, le vittime hanno 12 e 16 anni. Stavano entrambi andando al mare assieme alla donna, che è nata e vive nel Nord Italia, fidanzata da anni con un ...

Straordinario spettacolo nella notte a Reggio Calabria : bellissimo esemplare di tartaruga caretta caretta depone le uova in spiaggia [VIDEO] : 1/3 ...