10 indimenticabili film anni ’80 da vedere assolutamente

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ci sono deicult’80, che parlano di bambini e adolescenti, dell’amicizia e dell’amore come si possono vivere in quegli, che non solo noi ma anche i nostri figli e nipoti non possono non conoscere. Dei gioielli che tutti dobbiamo aver visto almeno una volta nella vita. I 10 titoli1. “Stand by me-Ricordo di un’estate“, tratto dal racconto “The Body” di Stephen King. Diretto da Rob Reiner nel 1986 e interpretato da una manciata di attori che diventeranno famosissimi neglia seguire: da Corey Feldman a Kiefer Sutherland, da Jerry O’Connell all’indimenticabile River Phoenix. Nell’estate dei primi’60 un gruppo di 4 dodicenni si avventura alla ricerca del corpo di un ragazzino scomparso e trovato morto dal fratello maggiore di uno di loro. Un viaggio costellato da mille ostacoli ...