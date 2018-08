1 600 persone sono state evacuate da tre campeggi per le alluvioni nel sud della Francia

Al Sud in 600mila famiglie disoccupate. Da 16 anni è grande fuga - via 1 - 8 milioni di persone : Un sud disoccupato, dal quale sempre più persone scelgono di fuggire. Questa la fotografia scattata da Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, nella anticipazioni del rapporto 2018 sulle condizioni economiche e sociali del meridione.600 mila famiglie disoccupate"Il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila ...

Giappone - caldo record : 65 morti e 22.600 persone in ospedale : Giappone, caldo record: 65 morti e 22.600 persone in ospedale Giappone, caldo record: 65 morti e 22.600 persone in ospedale Continua a leggere L'articolo Giappone, caldo record: 65 morti e 22.600 persone in ospedale proviene da NewsGo.

Giappone - caldo record : 65 morti e 22.600 persone in ospedale : L'ondata di caldo record che ha colpito il Giappone negli ultimi giorni ha già provocato la morte di 65 persone, mentre almeno 22.600, 2mila delle quali nella sola Tokyo, sono state ricoverate in ...

Strada - Polizia controlla 1600 persone : 10.10 Circa 140 equipaggi della Polizia di Stato hanno controllato 1.632 persone e 1.257 auto,ritirato 19 carte di circolazione, 97 patenti, sequestrati 15 veicoli e denunciato 53 persone. E' il bilancio dell'operazione "Legality for road Safety", del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sulle strade e autostrade italiane di Lombardia,Emilia Romagna,Toscana Lazio, Umbria e Puglia. Guida in stato di ebbrezza e di sostanze stupefacenti,sono ...

Delrio - con lo stop alle Ong morte in mare 600 persone : "Provocazioni, minacce, bugie, intimidazioni agli altri poteri dello Stato. Questo il bilancio delle prime settimane di Matteo Salvini". Lo afferma su Twitter il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio. L'esponente dem aggiunge: "Unico fatto, dopo lo stop ai soccorsi delle Ong, sono morte 600 persone in mare. Secondo UNHCR Italia il doppio rispetto allo scorso anno".

Blancpain GT Series – Oltre 600 persone al Terrazza Blancpain Exclusive Party al Misano World Circuit [GALLERY] : Oltre 600 persone al al Terrazza Blancpain Exclusive Party. Mwc polo strategico per favorire l’incontro tra le eccellenze dell’imprenditoria territoriale e il mondo del motosport. Oggi proseguono le gare Oltre 600 ospiti hanno partecipato ieri, sabato 23 giugno, al Terrazza Blancpain Exclusive Party, serata conclusiva del Blancpain GT Series, l’evento che anima il Misano World Circuit Marco Simoncelli e vede in pista le potenti auto dei ...

Aquarius - Pinotti (Pd) : “Non è Conte a guidare il governo ma Salvini : non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone” : “Avevamo chiesto che in Aula venisse a riferire il presidente del Consiglio a cui spetta di fare sintesi nel governo ma che finora è rimasto in un silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il governo Salvini e non Conte che oggi guida l’Italia. E lei, Salvini, non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo”. Lo dice Roberta Pinotti parlando a nome del Pd in Senato, nel ...

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...

Migranti - Salvini : «Porti italiani chiusi - da oggi cominciamo a dire no». Stop a una nave con 600 persone : «Aquarius attracchi a Malta». La replica : «Non tocca a noi» : Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra - l'Aquarius - con 600 persone a bordo proveniente dal...

