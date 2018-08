Zucchero – Wanted tutta un’altra storia | su Canale 5 il concerto di Verona

tvzap.kataweb

: Zucchero – Wanted tutta un’altra storia: ecco quando su Canale 5 - #Zucchero #Wanted #tutta #un’altra - zazoomblog : Zucchero – Wanted tutta un’altra storia: ecco quando su Canale 5 - #Zucchero #Wanted #tutta #un’altra - SuperGuidaTV : Zucchero - Wanted tutta un'altra storia: ecco quando su Canale 5 #zucchero #mediaset #canale5 @ZuccheroSugar… - megamodo : Zucchero, si conclude un Tour lungo quasi 2 anni! #fornaciari #sugar #tour #wanted #zucchero -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Spazio alla musica, a quell’impasto di blues, soul e rock che da sempre è la cifra stilistica dinelun’altra. L’evento live girato all’Arena diin occasione dell’ultimo tour dell’artista emiliano viene trasmesso su5 alle 21.25 domenica 12 agosto. Ilè frutto di una delle tappe della tournée mondiale intitolata Black Cat World Tour, dal suo ultimo disco, che ha vistomettere in scena 137 show attraversando 5 continenti e viaggiando per 14 mesi. Nella scaletta della serata i grandissimi classici e le sue nuove canzoni, in pratica si tratta dell’occasione perfetta per festeggiare i 35 anni di carriera ditra inediti e immagini rubate dal backstage. Il, anticipazioni Durante lo showha presentato live il suo ultimo disco di inediti, ...