cittadellaspezia

: #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Zamparini: 'Spezia-Parma è stata taroccata' - cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Zamparini: 'Spezia-Parma è stata taroccata' - IlMondoDiAllie : RT @FabioCasalucci: #Parma - #Palermo, guerra di nervi per la #serieA Caso sms: oggi il giorno della verità. #Zamparini: “Spezia-Parma è st… - FabioCasalucci : #Parma - #Palermo, guerra di nervi per la #serieA Caso sms: oggi il giorno della verità. #Zamparini: “Spezia-Parma… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) La- "Ritengo singolare che Ceravolo perda il telefono proprio il giorno in cui deve presentarsi in Tribunale, questo lo ritiene anche il mio ufficio, noi crediamo che questo sia un modo per ...