: Strage di bambini in Yemen, attacco a scuolabus: 39 vittime - SkyTG24 : Strage di bambini in Yemen, attacco a scuolabus: 39 vittime - HuffPostItalia : Yemen, raid saudita contro uno scuolabus: almeno 43 morti, quasi tutti bambini - repubblica : Yemen, raid contro uno scuolabus. Almeno 39 morti, quasi tutti bambini [news aggiornata alle 11:43] -

(Di giovedì 9 agosto 2018)43, molti dei quali sotto i dieci anni di età, e altre 50 persone ferite. Questo il bilancio provvisorio stilato dalla Croce Rossa Internazionale, in seguito aiaerei che oggi hanno colpito unoe un affollato mercato nella provincia di Saada, nel nord dello. L'attacco, secondo leader tribali locali, è stato sferrato dalla coalizione a guida. In precedenza l'Arabiaaveva reso noto che un civile era morto e 11 erano rimasti feriti dai frammenti di un missile lanciato dai ribelli shiiti dellonel sud del regno.Il portavoce della coalizione militare araba a guidache combatte in, il colonnello Turki Al-Maliki, ha definito "legittimo" ilcondotto oggila provincia nord occidentaleita di Saada, che ha colpito un autobus pieno di. In una conferenza stampa riportata dalle ...