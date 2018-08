Yemen | attacco aereo | colpiti uno scuolabus e un mercato Almeno 39 morti | quasi tutti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Decine di persone sono state uccise e ferite in uncontro un autobus che trasportava bambini nel nord dello. Secondo le prime stime, sono39 i bambini, mentre sono circa 50 le persone rimaste ferite in seguito del raid. Fonti vicine ai ribelli sciiti Houthi, citate dall’agenzia di stampa Dpa, hanno riportato che leriguardano per lo più bambini. Secondo Youssef al-Hadi, portavoce del ministero della Sanità controllato dagli Houthi, la maggior parte delle vittime ha meno di 15 anni. I feriti sarebbero 43. L’ha colpito unoe l’affollatodi Dahyan nella provincia di Saada settentrionale e roccaforte degli Houthi, ribelli finanziati dall’Iran. L’, a detta dei leader tribali locali, è stato sferrato dalla coalizione a guida saudita. “Dopo unstamattina a un autobus che trasportava bambini in un ...