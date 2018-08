Yemen | attaccato bus | 39 bambini morti

In Yemen le forze militari sostenute dall’Arabia Saudita hanno attaccato il porto di Hudaydah - si rischia una enorme crisi umanitaria : Le forze militari sostenute dall’Arabia Saudita e dal governo Yemenita del presidente Abdrabbuh Mansour Hadi hanno iniziato un attacco militare contro il porto di Hudaydah, in Yemen, controllato dai ribelli houthi, loro nemici. Il governo di Hadi ha detto che The post In Yemen le forze militari sostenute dall’Arabia Saudita hanno attaccato il porto di Hudaydah, si rischia una enorme crisi umanitaria appeared first on Il Post.