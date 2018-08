Xbox One | multiplayer gratuito per tutto il weekend

Come No Man's Sky utilizza la potenza di Xbox One X - analisi tecnica : L'ultimo update di No Man's Sky, 'Next', è la più profonda reinvenzione del gioco che abbiamo visto fino ad oggi. Il potenziamento della tecnologia di rendering, l'aggiunta della telecamera in terza persona, l'introduzione della tanto attesa modalità multiplayer, il sistema migliorato di creazione della base e tanto altro ancora rendono questo ultimo aggiornamento un passo avanti incredibile rispetto al gioco che abbiamo avuto al lancio su PS4. ...

Annunciato Torchlight Frontiers per PS4 - Xbox One e PC : Come segnalato da Wccftech, Perfect World Entertainment ha Annunciato Torchlight Frontiers. Il nuovo gioco della serie è in fase di sviluppo presso Echtra Games, uno studio con sede a San Francisco, fondato all'inizio del 2016 dall'ex CEO di Runic Games, Max Schaefer.Yoon Im, VP of publishing presso Perfect World Entertainment, ha dichiarato:"Perfect World Entertainment ha avuto un forte rapporto di collaborazione con Max Schaefer, risalente al ...

The Missing : il titolo del creatore di Deadly Premonition arriverà entro quest'anno su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Nel mese di febbraio di quest'anno, Arc System Works ha annunciato che pubblicherà il nuovo gioco di Hidetaka "SWERY65" Suehiro intitolato The Missing. Il gioco sarà sviluppato da White Owls, studio dello stesso Suehiro.Ora, grazie a Gematsu, apprendiamo che il publisher e Suehiro hanno confermato che l'action adventure game The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories arriverà in formato digitale per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ...

Il multiplayer Deathgarden verrà pubblicato nel 2019 su PC - Xbox One e PS4 : Deathgarden è un multiplayer in sviluppo presso Behaviour Digital Inc. Il team ha annunciato che il 14 agosto il titolo entrerà in fase early access con un costo di $14.99. Il gioco completo sarà invece disponibile su PC, PS4 e Xbox One a inizio 2019.Come riporta Gamingbolt, chi ha intenzione di provare il gioco può farlo gratuitamente fino al 21 agosto. Se invece deciderete di pre ordinare il titolo, verrà automaticamente aggiornato alla ...

Koei-Tecmo tiene a precisare che non ci sono piani per portare Nioh su Xbox One : Nioh è un di quei titoli third party AAA che al momento del lancio hanno goduto dell'esclusività PS4, titoli simili sono Nier: Automata and Persona 5.Come riporta Gamingbolt, molti utenti che utilizzano Xbox One erano molto speranzosi circa l'arrivo dell'action sulla piattaforma Microsoft, esattamente come avvenuto per Nier: Automata qualche anno fa. Qualche giorno fa il sito di informazione ha riportato di come ci potesse essere la possibilità ...

PES 2019 Demo Download Per Playstation 4 - Xbox One e PC : PES 2019: disponibile al Download la Demo per PS4, Xbox One e PC Windows. Tutto quello che devi sapere sulla Demo di PES 2019 appena rilasciata. PES 2019 Demo Download Da Oggi Grandi novità per i fan di PES 2019. Come annunciato, puntuale come un orologio svizzero, la Demo di PES 2019 è disponibile al Download per Playstation 4, […]

Annunciato Scribblenauts Mega Pack per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment ha oggi Annunciato il lancio di Scribblenauts Mega Pack, una nuova collezione di due giochi che contiene le versioni complete di Scribblenauts Unlimited e di Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, oltre a contenuti bonus per entrambi i giochi. Sarà disponibile dal 18 settembre in versione digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X a un prezzo consigliato di ...

NPD : il 70% dei giocatori USA che possiedono Nintendo Switch possiedono anche PS4 o Xbox One : Il 70% delle persone negli Stati Uniti che possiedono un Nintendo Switch possiedono anche PS4 o Xbox One.I dati NPD aggiornati al mese di giugno 2018 sono stati pubblicati non molto tempo fa e, nell'analisi, è apparso un dato interessante riferito alla proprietà delle console negli USA.Come segnala MyNintendonews, Mat Piscatella ha riportato su ResetEra che i dati ottenuti hanno rivelato che circa il 70% dei giocatori negli Stati Uniti che ...

PES 2019 : Disponibile la DEMO su PC - PS4 e Xbox One : Konami annuncia ufficialmente la disponibilità della DEMO GRATUITA di PES 2019, Disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC Steam. Con la versione di prova è possibile utilizzare 12 squadre, tra cui Inter, Milan e Barcellona. PES 2019: Scarica la DEMO GRATIS La DEMO di PES 2019 ha un peso di 3,8 GB ed è Disponibile al download GRATUITAMENTE sulle piattaforme riportate, ricordandovi che il lancio della versione ...

Divinity Original Sin 2 : svelate le caratteristiche tecniche delle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Larian sta portando il suo Divinity: Original Sin 2 su console e, naturalmente, ci sono domande su come l'esperienza focalizzata sul PC può essere adattata per questo tipo di piattaforma. Molte di queste domande possono trovare risposta guardando l'eccellente porting di Divinity: Original Sin per Xbox One e PS4.Ma, in molti si chiedono come girerà Divinity Original Sin 2 sulle console "mid gen" di Sony e Microsoft. Nello specifico, che tipo di ...

Blowfish Games annuncia Storm Boy : The Game per PC - PS4 - Xbox One - Nintendo Switch - Android e iOS : Blowfish Games annuncia ufficialmente Storm Boy: The Game, un’avventura basata sul omonimo racconto degli anni ’60, previsto per la fine dell’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Storm Boy diventa un videogioco Il gioco ci porterà nel colorato mondo scritto da Colin Thiele nel lontano 1964, realizzato dagli autori di Morphite e The Deer God, ambientato sulle calde spiagge Australiane, in ...

Hellblade : Senua's Sacrifice : vendute 100.000 copie su Xbox One : Continua la nobile missione di Ninja Theory, che con le vendite della versione Xbox One del suo apprezzato Hellblade: Senua's Sacrifice, ha donato altri 25.000 dollari all'associazione statunitense Mental Health America.Come riporta Dualshockers, ora il gioco è arrivato a quota 100.000 copie piazzate sull'ammiraglia di Microsoft e, con la nuova donazione, si è arrivati a un totale di 50.000 dollari.I primi 25.000 dollari furono donati al ...

PUBG per Xbox One : la nuova patch migliorerà il frame rate e risolverà i problemi con i caricamenti : La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds sta per ricevere una nuova patch correttiva la prossima settimana che andrà a risolvere i problemi riscontrati da Bluehole con il precedente update. Nell'aggiornamento settimanale sul forum di PUBG, lo sviluppatore ha fornito le informazioni su cosa esattamente verrà risolto con la patch della prossima settimana.Come segnala Gamingbolt, l'aggiornamento risolverà i problemi che molti ...