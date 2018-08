Windsurf | Nicolò Renna comanda con dieci punti di vantaggio il Mondiale Techno 293 in

sportfair

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ennesimo impegno internazionale per il portacolori del Circolo Surf Torbole, che a 4 prove dalla conclusione è in testa con il discreto margine di 10al293 in Lettonia Corsa per la conquista di una medaglia, che al momento potrebbe essere anche d’oro, per, che – insieme alla squadra del Circolo Surf Torbole, sta affrontando le ultime due giornate del Campionato del Mondo293 e Plus, in Lettonia. Dopo tre giorni (mercoledì) i primi tre della classifica provvisoria della categoria dei più grandi, la293 Plus, la stessa delle prossime Olimpiadi Giovanili a cuiè già stato convocato, erano in posizione di assoluta parità. Con le ulteriori tre prove di giovedì in condizioni di vento forte (20-22 nodi)ha distaccato di ben 10il secondo classificato, il francese Pouliquen, che è invece rimasto in ...