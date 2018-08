Windows 10 Mobile | eliminati i riferimenti da Posta e Calendario

Microsoft implementa il Fluent Design nell’app Telefono di Windows 10 Mobile; un segno di Andromeda? : [Agg.1 06/08/2018] L’aggiornamento che rende l’app Telefono compatibile con il Fluent Design System è ora disponibile anche per gli utenti Windows 10 Mobile non iscritti al programma Insider. Sorprendentemente, inoltre, lo stesso update è stato rilasciato anche per i PC e tablet Windows 10 aggiornati a Redstone 5.--Microsoft potrebbe aver cominciato a lavorare sui preparativi del futuro Surface Andromeda, il 3-in-1 di casa Redmond dal doppio ...

myTube! diventa gratis per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Come la maggior parte di voi saprà, purtroppo Google non ha mai deciso di rilasciare delle UWP ufficiali relative ai propri servizi ed è così che sono nati i client di terze parti. Uno dei più apprezzati sul Microsoft Store è myTube!, probabilmente la migliore applicazione unofficial di Youtube mai sviluppata per la piattaforma di Redmond. Oltre ad essere un’autentica Universal Windows App, è molto veloce e possiede una moltitudine di ...

Microsoft To-Do : migliorata la ricerca delle liste su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su Windows 10 e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento numerato 1.36.12011.0 per la UWP ufficiale di Microsoft To-Do. Changelog Ora è possibile filtrare i risultati della ricerca omettendo le attività segnate come completate. L’icona della sezione La mia giornata è stata resa dinamica adattandosi al colore del tema impostato. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft ...

Telegram per Windows 10 Mobile si aggiorna : introdotto Telegram Passport : Durante la serata di ieri, l’app ufficiale di Telegram sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile si è aggiornata introducendo il supporto per Telegram Passport. Cos’è Telegram Passport? Telegram Passport è un metodo di autorizzazione unificato per servizi che richiedono un’identificazione personale. Consente di archiviare i documenti di identità e i dati nel cloud Telegram con crittografia End-To-End e condividerli con i ...

“Windows 10 Mobile un distrastro! Ora sono passato ad Android” | LA VOCE DEL POPOLO : Windows 10 Mobile è un sistema operativo destinato a morire, questo ormai è risaputo. Gli utenti Windows Mobile, i pochi rimasti, stanno cercando ad aggrapparsi il più possibile alle Live Tile, a Cortana o alla vecchia interfaccia Metro, ma nella maggior parte dei casi, questa “sopravvivenza” crea malcontento nella community! In questo scenario, alcuni utenti coraggiosi stringono i denti in attesa di tempi migliori, altri invece, ...

Windows 10 Mobile 2018 : soluzioni da non sottovalutare troppo : In questi giorni, si è fatto un gran parlare sullo smartphone Android del CEO di Microsoft, tra sorrisi ed illazioni a gogo, ma anche tra incredulità e rabbia di chi ancora crede nel futuro di Windows 10 Mobile o, comunque, di quello che potrebbe raccoglierne l’eredità. Il che ha lasciato supporre che Microsoft abbia inteso sancire definitivamente l’abbandono della soluzione Mobile per antonomasia, con buona pace dei pochi o tanti fans del ...

Microsoft Store : tanti - troppi bug su Windows 10 Mobile! : Il 14 luglio, quindi esattamente due giorni fa, Microsoft ha rilasciato pubblicamente su Windows 10 e Windows 10 Mobile un nuovo aggiornamento dell’applicazione di sistema relativa allo Store introducendo l’effetto reveal del Fluent Design, modifiche al layout e un rinnovamento completo per la sezione “La mia Raccolta”.-- Mentre su Windows 10 l’aggiornamento si è rivelato piuttosto stabile e privo di problemi rilevanti, su Windows 10 Mobile ...

MetroTube scompare dallo Store di Windows 10 Mobile : La nota applicazione MetroTube è stata rimossa dal Microsoft Store a tutti gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile. In mancanza di una comunicazione ufficiale da parte dello sviluppatore, non sappiamo se MetroTube sia stata ufficialmente dismessa o se si tratti di un problema momentaneo. Fatto sta che attualmente la notissima applicazione non ufficiale di YouTube è praticamente scomparsa dallo Store. Ci teniamo a precisare inoltre che tutti ...

Unigram : rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Torna ad aggiornarsi Unigram, il client unofficial di Telegram più apprezzato sulla piattaforma Microsoft, con un nuovo update numerato 1.7.1594 e disponibile sia su Windows 10 che su Windows 10 Mobile. Changelog Aggiunta la possibilità di cambiare il tema dell’app utilizzando i colori di sistema di Windows 10. Cliccando su una chat e tenendo premuto il pulsante shift, la conversazione si aprirù in una nuova finestra. Link al ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.490 : E’ da pochissimo disponibile al download la build 15254.490 per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Fall Creators Update (Feature 2). L’aggiornamento, essendo un semplice cumulativo mensile, introduce solo bug fix e miglioramenti per la sicurezza del sistema operativo. Come di consuetudine con Windows 10 Mobile, Microsoft riporta il changelog ufficiale condiviso con la versione rilasciata per PC. Changelog Addresses an issue that, in some ...

Uber ritorna sul Microsoft Store con una nuova PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : La tecnologia Progressive WEB App adottata recentememte da Microsoft sta facendo ritornare alcune delle applicazioni ormai abbandonate: l’ultimo caso è quello di Uber Uber pubblicò sul Microsoft Store la propria Universal Windows App nativa agli albori della piattaforma, probabilmente grazie ad una partnership diretta con la stessa azienda di Redmond al il fine di sponsorizzare i Lumia 950 e 950XL, ma è stata abbandonata e dismessa a tutti ...