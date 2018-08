Windows 10 | Microsoft ha finalmente terminato lo sviluppo del tema scuro per l’Esplora

Microsoft implementa il Fluent Design nell’app Telefono di Windows 10 Mobile; un segno di Andromeda? : [Agg.1 06/08/2018] L’aggiornamento che rende l’app Telefono compatibile con il Fluent Design System è ora disponibile anche per gli utenti Windows 10 Mobile non iscritti al programma Insider. Sorprendentemente, inoltre, lo stesso update è stato rilasciato anche per i PC e tablet Windows 10 aggiornati a Redstone 5.--Microsoft potrebbe aver cominciato a lavorare sui preparativi del futuro Surface Andromeda, il 3-in-1 di casa Redmond dal doppio ...

Windows 10 : Microsoft mostra i progressi del suo sistema operativo : Con Windows 10, Microsoft ha attuato una nuova strategia per quanto riguarda il proprio sistema operativo desktop adottando il cosiddetto Windows as a Service (WaaS). Ciò ha comportato un cambio radicale rispetto al passato: mentre in precedenza ogni x anni veniva rilasciata una nuova versione, con Windows 10 sono previsti 1/2 aggiornamenti cumulativi al mese che introducono soltanto fix di bug e 2 major update all’anno che hanno il ...

Windows 10 : Microsoft invita gli utenti Creators Update ad aggiornare : Effettuare gli aggiornamenti è un’operazione fondamentale in tutti i PC ma talvolta alcuni utenti preferiscono non fare l’upgrade software del proprio device per mancanza di tempo o soltanto per paura di eventuali problemi.-- In realtà, con Windows 10, gli errori in fase di aggiornamento sono diminuiti drasticamente come riportato anche dalla stessa Microsoft e il numero di utenti che decide di aggiornare è aumentato sensibilmente. Ciò non ...

Microsoft To-Do : migliorata la ricerca delle liste su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su Windows 10 e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento numerato 1.36.12011.0 per la UWP ufficiale di Microsoft To-Do. Changelog Ora è possibile filtrare i risultati della ricerca omettendo le attività segnate come completate. L’icona della sezione La mia giornata è stata resa dinamica adattandosi al colore del tema impostato. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft ...

Microsoft testa Your Phone per Windows 10 - l’app per gestire lo smartphone dal PC : Your Phone è la nuova applicazione di Microsoft in arrivo con il prossimo major update di Windows 10 e permette di effettuare il mirror del proprio smartPhone Android sul PC.--Presentata ufficialmente durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori tenutasi a maggio, Microsoft ha confermato di aver iniziato ufficialmente a testare Your Phone. l’applicazione per Windows 10 sarà compatibile inizialmente con Android e permetterà di ...

Windows 10 : Microsoft annuncia il supporto di Edge all’autenticazione di Windows Hello : Con la build 17723 rilasciata di recente per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast, Microsoft ha introdotto nel suo browser Edge il supporto ufficiale a Windows Hello.-- Nel comunicato, il Colosso di Redmond spiega come il WEB sia un luogo importante e alquanto privato per gli utenti poichè spesso inseriamo dei dati sensibili come i numeri delle carte di credito, l’indirizzo di casa o addirittura informazioni mediche. Il ...

Microsoft : Windows e Office sono meglio nel cloud : Per il momento, gli utenti più allergici agli update ossessivo-compulsivi hanno ancora la possibilità di utilizzare tool di terze parti in grado di interferire con la nuova politica always-on. Ma in ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Microsoft incrementa i costi di Office 365 - Windows 10 e Cloud : Office 365, Windows 10 e i servizi Cloud targati Redmond hanno ricevuto numerosi miglioramenti nell’ultimo periodo ed hanno portato la compagnia a superare l’obettivo dei 100 miliardi di ricavi in un anno fiscale. Adesso però Microsoft non deve solo pensare ai ricavi ma anche ai guadagni ed ecco che, per tale ragione, ha annunciato dei rincari e delle rimodulazioni. Se vi state già allarmando e siete pronti a gridare allo scandalo, ...

Windows 10 : Microsoft potrebbe aggiungere un nuovo supporto nativo alle macchine virtuali : La build 18204 sbarcata poche ore fa nel canale Skip Ahead del programma Insider, a quanto pare, nasconde una novità che ufficialmente non è stata segnalata da Microsoft. Andando in Pannello di Controllo>Programmi e funzionalità>Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows, l’utente Twitter Tero Alhonen ha constatato l’aggiunta di una nuova e curiosa voce all’interno del menu che recita Virtual Machines. ...

Microsoft rilascia Windows UI library rendendo il Fluent Design retrocompatibile : Microsoft ha finalmente eliminato una delle più grandi limitazioni per gli sviluppatori e per gli utenti relative all’interfaccia grafica delle Universal Windows App. Fino a due giorni fa il Colosso di Redmond adottava un piano prestabilito che prevedeva il rilascio del framework di sviluppo XAML UWP come parte degli aggiornamenti di Windows 10 e dei relativi SDK comportando delle limitazioni alquanto importanti: gli sviluppatori, per ...

Windows 10 April Update : Microsoft distribuisce il terzo aggiornamento cumulativo di luglio : Questo mese si sta mostrando particolarmente intenso per quanto concerne gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10. Pochi minuti fa, infatti, è stato rilasciato il terzo Update numerato 17134.191 e disponibile per tutti gli utenti April Update.-- Changelog Addresses an issue that causes devices within Active Directory or Hybrid AADJ++ domains to unexpectedly unenroll from Microsoft Intune or third-party MDM services after installing ...

Microsoft implementa il Fluent Design nell’app Telefono di Windows 10 Mobile; un segno di Andromeda? : Microsoft potrebbe aver cominciato a lavorare sui preparativi del futuro Surface Andromeda, il 3-in–1 di casa Redmond dal doppio display che secondo le indiscrezioni dovrebbe vedere luce durante il corso del prossimo anno. A suggerire tale ipotesi è un recente aggiornamento rilasciato dal Colosso di Redmond per l’applicazione di sistema “Telefono” preinstallata in tutti i dispositivi Windows 10 Mobile. L’update, ...

Asphalt 9 : Legends disponibile sul Microsoft Store di Windows 10 : La nuova edizione del celebre gioco di corse automobilistiche marchiato Gameloft, Asphalt 9: Legends, è appena approdato inaspettatamente sul Microsoft Store con disponibilità per tutti i PC e tablet Windows 10, smartphone esclusi. Si tratta di un titolo tipicamente mobile che quindi non necessita di elevate risorse grafiche tanto è vero che, tra i requisiti minimi richiesti, troviamo 4GB di RAM e una GPU Intel HD Graphics 4000. E’ da ...