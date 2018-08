Westword dove tutto è concesso Tranne la seconda stagione!!!

laragnatelanews

(Di giovedì 9 agosto 2018) Non so quanti di voi abbiano avuto modo di vedere, serie televisiva del 2016 tornata in onda su Sky qualche mese fa in occasione dell’uscita dellastagione. Per chi ama il genere di film sulla fantascienza la consiglio vivamente anche se di “fanta” secondo me c’è veramente poco visto che le automobili che frenano e parcheggiano da sole esistono già. Ricordate Strange Days il film del 1995i sentimenti e i rapporti umani erano inquietantemente legati allo sviluppo della tecnologia? Nell’’Uomo Bicentenario fantastico film del 1999 con Robin Williams? Inamplificato all’ennesima potenza perché oltre alla tecnologia entra in ballo anche la natura umana che a volte può essere agghiacciante. In questa serie oltre l’evoluzione della tecnologia e l’intelligenza artificiale, gioca un ruolo fondamentale la realtà aumentata. Provo a spiegarmi meglio: è ...