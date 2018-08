WEST NILE | IL VIRUS UCCIDE 89ENNE A PADOVA Ultime notizie | seconda vittima su 51 casi in

Febbre WEST NILE : in Veneto 51 casi con 2 decessi : Sono complessivamente 51, al 7 agosto, i casi accertati in Veneto di Febbre West Nile. Tra questi 32 forme lievi e 19 neuroinvasive a diversi livelli di gravità. E purtroppo si registrano anche due decessi. I casi si sono verificati, al momento, a Padova (15), a Rovigo (16), a Treviso 83), a Venezia (7), a Verona (8), a Vicenza (2). La Direzione prevenzione della Regione Veneto ha emesso il quarto bollettino sulle arbovirosi (malattie virali o ...

Padova - 89enne muore per la WEST NILE / Ultime notizie : Mario Lazzarini deceduto per una puntura di zanzara : Padova, 89enne muore per la West Nile. Ultime notizie: Mario Lazzarini deceduto per una puntura di zanzara dopo il ricovero all'ospedale di Schiavonia, situazione precipitata mercoledì.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Nuovi casi di WEST NILE nel Nord. Prevenzione e sintomi per la febbre del Nilo #WestNileFever : Il virus del West Nile sta aumentando, segnando Nuovi casi nel Centro-Nord Italia e in Sardegna (zona del Nord). Si tratta di una malattia causata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae. La malattia è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Il veicolo di questo virus è da ricercare negli uccelli selvatici e nelle zanzare. La puntura di queste ultime è sicuramente il ...

WEST NILE - cos'è e quali sono i sintomi : sono saliti a dieci i casi di infezione da West Nile e il panico si fa sempre più crescente nonostante gli esperti rassicurino che la puntura da parte di zanzare portatrici del virus del Nilo può portare a complicanze gravi solo in pazienti già affetti da problemi di salute, come cardiopatie o deficit respiratori.La West Nile Fever, ovvero la febbre del West Nile - diffusa in Asia Occidentale, Australia, Africa, Europa e America - è una malattia ...

WEST NILE in Italia - le dichiarazioni del professore Zeno Bisoffi : Virus West Nile: morto un uomo di 79 di Verona, salgono a 19 i contagi in Veneto Il Virus West Nile ha fatto la sua prima vittima in Veneto, dove si è arrivati a 19 contagi e al primo morto. West Nile in Italia, c'è un'emergenza in corso oppure no? A darci tutte le risposte di cui abbiamo bisogno è il professor Zeno Bisoffi, del Dipartimento di malattie infettive e tropicali ...

Anziano contagiato da WEST NILE : salgono a 6 i casi nel Padovano : Un altro caso di West Nile è stato registrato ad Este (Padova): un Anziano è stato contagiato dalla malattia, trasmessa dalla zanzara "culex pipiens". L'uomo è ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in condizioni gravi. Con questo, sale a sei il numero di casi nel Padovano.--Il contagio, secondo quanto riporta il Mattino di Padova, sarebbe avvenuto a pochi passi dal centro storico, tra via Piave e via Don Angelo Pelà. Commenta il sindaco Roberta ...

L'Azienda Sanitaria di Rovigo dichiara lo stato endemico del virus WEST Nile : Il primo ceppo virale fu isolato in Uganda nel 1937 nel distretto West Nile dal quale prende il nome per poi diffondersi in Africa, Asia, Europa. I serbatoi del virus sono uccelli selvatici e zanzare le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Per regolare la sorveglianza epidemiologica, in Italia esiste un Piano nazionale del Ministero della Salute che integra l'osservazione veterinaria dello stato dell'infezione con la ...

Salute - WEST NILE : 52 casi da giugno in Italia : E’ iniziata prima, quest’anno, la trasmissione del virus West Nile in Italia, e nel Sud-Est Europa. Il 16 giugno si è verificato il primo caso umano di infezione confermata nel nostro Paese e, al 1 agosto 2018, sono stati segnalati 52 casi confermati di infezione – sia sintomatici che asintomatici – in Provincie endemiche del Veneto e dell’Emilia-Romagna. A fare il punto è il bollettino realizzato dal Dipartimento ...

Virus WEST NILE : prima vittima in Veneto : Il Virus del Nilo, dopo il decesso di un uomo qualche giorno fa al Policlinico di Cona (Ferrara) che presentava dei problemi cardio-respiratori, fa un'altra vittima. Dopo l'anziano morto nel ferrarese è deceduto un anziano di 79 anni residente in provincia di Verona. Si tratta della prima vittima in Veneto. A darne notizia è Luca Coletto, l'assessore alla sanità regionale, che sulla base dell'aggiornamento del bollettino sulle sorveglianza delle ...

Virus WEST NILE - prima vittima in Veneto : 19 casi nella regione - anche un prete : La vittima aveva 86 anni, è deceduta all’ospedale di Legnago. È il secondo decesso dopo quello di Ferrara. La regione: 19 i casi trattati fra Rovigo, Treviso, Verona e Venezia. L’assessore regionale alla Sanità rassicura: "Un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi"Continua a leggere