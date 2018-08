«Wavy lob» | elogio al taglio perfetto per le vacanze

vanityfair

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il lob è quelche le più temerarie in fatto di sperimentazioni con la propria chioma hanno provato almeno una volta nella vita. Di tendenza, non troppo impegnativo e adatto a qualsiasi tessitura – capelli lisci, ricci, ondulati -, è l’haircut ideale per dare una sferzata di cambiamento al proprio look, ma senza stravolgerlo completamente.LEGGI ANCHEBob, lob e colore capelli, l'abbinamento ideale Elegante e sbarazzino d’inverno, e pratico in estate perché permette di legare i capelli, è ilche nonostante abbia avuto il suo boom qualche stagione fa, continua a creare adepti e conquistare nuove teste. Soprattutto in questa calda stagione dove la sua declinazione leggermente movimentata da morbide onde regala quell’aspetto wild ottenuto dopo un rigenerante bagno in mare. Ne abbiamo parlato con Sergio Carlucci, Creative Director e Co-Founder Toni&Guy Italia. LEGGI ...