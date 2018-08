Volotea | l’Enac scrive alla compagnia spagnola | “Troppi ritardi e overbooking Stop ai

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018)agli aerei dinei cieli italiani a partire dal 15 settembre se lanon correggerà le numerose criticità riscontrate durante la stagione estiva. È il contenuto di una lettera inviata agli iberici nella giornata di mercoledì dal direttore generale del, Alessio Quaranta, nella quale si chiedono “immediate azioni correttive”. L’Ente per l’aviazione civile – che ha inoltrato la lettera ai propri omologhi di Madrid – ha anche informato il vettore che, qualora dovessero perdurare tali disservizi e in assenza di un piano correttivo, tenuto conto dei disagi causati ai passeggeri e dei disservizi creati negli aeroporti, a partire dal 15 settembre dovrà sospendere ogni attività di vendita e di volo in Italia e provvedereriprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio. Le Direzioni aeroportuali ...