: Vita di Moravia, il primo socialite della storia - micheleiurillo : Vita di Moravia, il primo socialite della storia - rockwinchester_ : Mi mancano 20 pagine per finire Otello e non so ancora che leggere dopo. Sono indecisa tra Gli indifferenti di Mora… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Rilanciato in una nuova edizione, torna in libreria – e anche in formato ebook –di(Bompiani, 12,75 euro il formato cartaceo; 6,99 quello digitale), la lunga intervista biografica che Alain Elkann fece al grande scrittore italiano, pubblicata in prima edizione nel 1990, annosua morte., oltre che un grande romanziere, è stato un intellettuale impegnato – oggi, forse, lo definiremmo un attivista – autore di saggi e poi viaggiatore instancabile (è noto il suo amore per il continente africano). Ed è stato anche qualcosa che in questo libro non viene detto espressamente, ma emerge a tutto tondo, un personaggio mondano – un. Frequentatore di salotti letterari e non solo, dal giorno in cui fu benedetto da giusta fama con la pubblicazione de Gli indifferenti, capolavoro del Novecento italiano –romanzo ...