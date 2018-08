Vieni da me | dal 10 settembre su Rai 1 | il promo con Caterina Balivo video

blogo

(Di giovedì 9 agosto 2018) Sta per mettersi in moto la nuova stagione di Rai 1 con una fascia pomeridiana ulteriormente rinnovata. Dopo un anno in compagnia di Alessandro Greco ed il suo game show Zero e lode, il conduttore torna in panchina per lasciar spazio al ritorno disulla prima rete Rai conda Me.Un ritorno della conduttrice che avviene dopo 8 anni. Nello stesso spazio, dal 2005 al 2010 ha condotto un altro talk show che l'ha consacrata: Festa Italiana. Il suo nuovo programma sarà un mix di interviste, giochi con il pubblico in studio e a casa, ma anche l'attualità, e storie sorprendenti sia di personaggi famosi sia di gente comune.