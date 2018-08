' Vieni a Ostia | ti do una capocciata' | la testata di Spada protagonista di uno spot

Blastingnews

: “Vieni a Ostia, ti do una testata”, polemica sullo spot del Comune che ironizza sull’aggressione di Spada al giorna… - LaStampa : “Vieni a Ostia, ti do una testata”, polemica sullo spot del Comune che ironizza sull’aggressione di Spada al giorna… - papa_cannolo : RT @vanabeau: 'Vieni a #Ostia, ti do una capocciata' Vieni per Natale a Roma , tra rifiuti, cinghiali e Spelacchio, oppure d'estate nella s… - IzzoEdo : -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il decimo municipio di Roma Capitale ha scelto un accostamento piuttosto pericoloso per pubblicizzare i diversi eventi che costellano l'estate di. La scelta di ironizzare sulladata, lo scorso novembre, da Roberto(reggente dell'omonimo clan malavitoso) al giornalista Rai Daniele Piervincenzi è stata giudicata da molti più che discutibile. E sui social è già scoppiata la polemica. ", mo te la do una" Loche pubblicizza il cartellone di iniziative agostane è stato "lanciato" dal circuito RomaRadio che trasmette nelle diverse stazioni metropolitane di Roma non è passato inosservato. Il riferimento a quanto accaduto qualche mese fa e alla presenza di clan mafiosi sul litorale diè fin troppo evidente. E, come hanno fatto notare in molti, il duetto radiofonico che fa da sceneggiatura alla "réclame" sembra ridurre a macchietta un ...