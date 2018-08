VIDEO Margherita Panziera Campionessa d’Europa! Vittoria pazzesca sui 200 dorso | la gara

oasport

: ??Ancora un oro per gli azzurri: Margherita #Panziera è campionessa d’Europa nei 200m dorso ??????????… - RaiSport : ??Ancora un oro per gli azzurri: Margherita #Panziera è campionessa d’Europa nei 200m dorso ??????????… - Eurosport_IT : Margherita Panziera, sei stata stupenda! Una gara da incorniciare per la medaglia d'ORO...?????? - RaiTre : 'Le vicende di donne che hanno fatto la storia del paese tendono ad essere dimenticate' #Illuminate quattro raccon… -

(Di giovedì 9 agosto 2018)è la nuovad’Europa dei 200. La veneta ha conquistato la medaglia d’oro al termine di unadominata in lungo e in largo che l’ha portata anche a realizzare il decimo tempo al mondo della storia. Un vero e proprio show dell’azzurra che ha entusiasmato i presenti e che ha mandato l’Italia in visibilio. Di seguito ildelladiagli Europei 2018 di nuoto che si sono conclusi a Glasgow. CLICCA QUI PER ILDELLADIClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter