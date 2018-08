Via lo spot testata Spada

Azzardo - Di Maio : “Distrugge le famiglie italiane - Via gli spot. Me ne frego se non pagano Ronaldo” : “Perché venirmi a dire che non posso abolire la pubblicità sul gioco d’Azzardo? Perché c’è qualche squadra di calcio che perde i soldi per pagare Cristiano Ronaldo 400 milioni di euro? Abbiate pazienza, non me ne frega niente, io abolisco la pubblicità sul gioco d’Azzardo perché sta distruggendo le famiglie”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando a Matera. L'articolo Azzardo, Di Maio: “Distrugge le ...

Caso migranti - Macron-Conte uniti contro i Viaggi della morte : hotspot nei loro Paesi e riforma 'Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

