Venezuela | l’attentato contro Maduro è l’offensiva terroristica dell’imperialismo

Venezuela - golpe o montatura? Le menzogne dell’attentato a Maduro : Nella Venezuela “bolivariana” le parole golpe e magnicidio notoriamente non sono, da molto tempo, che uno stonato ritornello, una sorta d’indistinto e fastidioso rumore di fondo al quale nessuna persona seria può, ormai, dare il minimo credito (clicca qui, qui, qui e qui per leggere precedenti post in materia). Stavolta, tuttavia, a quel rumore di fondo s’è per la prima volta sovrapposta un’esplosione vera: quella della bomba al plastico che, ...