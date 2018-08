Venezuela | golpe o montatura? Le menzogne dell’attentato a Maduro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Nella“bolivariana” le parolee magnicidio notoriamente non sono, da molto tempo, che uno stonato ritornello, una sorta d’indistinto e fastidioso rumore di fondo al quale nessuna persona seria può, ormai, dare il minimo credito (clicca qui, qui, qui e qui per leggere precedenti post in materia). Stavolta, tuttavia, a quel rumore di fondo s’è per la prima volta sovrapposta un’esplosione vera: quella della bomba al plastico che, aerotrasportata da un drone, è esplosa nell’aria a Caracas, non lontano dal palco sul quale, lo scorso sabato 4 agosto, il presidente Nicolás(auto-rielettosi lo scorso 20 di maggio attraverso una elezione che più fraudolenta non avrebbe potuto essere) andava commemorando l’ottantunesimo anniversario della fondazione della Guardia Nacional. Le immagini già hanno fatto il giro del mondo.che parla circondato dall’alto comando militare ...