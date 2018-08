Venezia | 19enne trovata senza vita in casa di un amico | due persone sotto inchiesta

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ci sono due indagati nell’sulla morte di Anna Boscolo Berto, ladi Chioggiaall’interno dell’abitazione di unlo scorso 6 agosto. Si tratta di un 22enne e di un 20enne. Nei confronti di quest’ultimo, F.R., viene ipotizzato il reato di morte come conseguenza di altro reato, e di omissione di soccorso assieme al fidanzato della ragazza, L.S.. La diciannovenne era stata rinvenuta riversa sul letto all’interno della camera da letto dell’alloggio dell’, che l’aveva ospitata, nel paese in provincia di. Gli agenti, intervenuti sul luogo assieme alla polizia scientifica e al medico legale, hanno accertato che sul corpo della ragazza non vi erano segni di percosse o lesioni, per cui la causa della morte è stata attribuita a un’intossicazione acuta da farmaci, su cui però farà luce l’autopsia. È quindi emerso che ...