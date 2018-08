wired

: Vendere casa in meno di un mese, il nuovo business è il proptech #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Vendere casa in meno di un mese, il nuovo business è il proptech #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - metapapero : RT @mazzettam: Relativamente ai crimini violenti, l'Italia è uno dei paesi al mondo nei quali se ne commettono di meno. E la maggior parte… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) La nuova parola guida nel settore immobiliare si chiama. Unione tra le inglesi property (proprietà) e technology. Da un lato il caro vecchio mattone. Dall’altro la trasformazione digitale che non poteva che travolgere anche un mercato tradizionale come quello immobiliare. È unrecente e i primi player si stanno facendo strada anche in Italia. Comevo. È una startup nata a Milano a settembre del 2017. Garantisce al cliente diindi un. Per ora è attiva solo su Milano, entro la fine dell’anno arriverà anche a Roma.vo collabora con le agenzie immobiliari del territorio. A oggi ha attivato circa 350 partenership in tutta la città. Due sono le modalità in cui opera. O sono le agenzie che si rivolgono avo segnalando un immobile interessante che hanno in portfolio e che i proprietari hanno fretta di. Oppure sono i ...