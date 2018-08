ilgiornale

: Velivolo francese in Italia non risponde alla radio. I caccia si alzano i volo - - allnews24eu : Velivolo francese in Italia non risponde alla radio. I caccia si alzano i volo - -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Hanno lasciato la loro base per una chiamata di emergenza. DueEurofighter F-2000 della Aeronautica militare nostrana sono decollati per intercettare e controllare unCessna 650.L'aereo civile, partito da Parigi, stava attraversando i cielini per raggiungere la Grecia. A un certo punto, però, i responsabili del traffico aereo hanno perso il contattocon la cabina di pilotaggio. Immediato è scattato l'rme. In pochi minuti iintercettatori hanno lasciato terra dbase di Gioia del Colle per avvicinarsi ale assicurarsi che non fosse in condizioni di emergenza. Una volta avvistato, i due Eurofighter hanno scortato ilfuori dallo spazi aereo nazionale, accompagnandolo al confine. Poi sono rientratibase.La richiesta di "scramble" è arrivata dal CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon, ente Nato ...