Vela | Laser | Italia' vede' Tokyo con Albano

Vela - Mondiali 2018 : azzurri in piena corsa nella classe 470! Inseguono i Laser : Seconda giornata dei Mondiali delle classi olimpiche di Vela di Aarhus, in Danimarca. Oggi il programma si è svolto regolarmente, grazie a un vento tra gli 8 e i 12 nodi che ha accompagnato le imbarcazioni per tutta la giornata. Finn e 470 hanno così potuto recuperare la regata non disputata di ieri (svolgendone quindi tre), mentre i Laser hanno fatto il loro debutto. Hanno perso qualcosa Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò nel 470.

Vela – Mondiali Giovanili Laser 4.7 : Chiara Benini Floriani d'oro : Chiara Benini Floriani d'oro e Giorgia Cingolani medaglia di bronzo ai Mondiali Giovanili Laser 4.7 Chiara Benini Floriani (FV Riva) è Campionessa del Mondo 2018 per la classe Laser 4.7 giovanile grazie alla medaglia d'oro vinta stamane nelle acque della Baia di Danzica alla sua prima uscita internazionale. Medaglia di bronzo per l'altra azzurra Giorgia Cingolani (CV Torbole).

Vela – Campionato del Mondo Laser U21 : Carolina Albano vince la medaglia d'argento : Carolina Albano è d'argento, al Campionato del Mondo Laser U21 anche Ettore Botticini campione del Mondo giovanile Match Race sul Lago di Ledro Carolina Albano (CV Muggia) è Vice Campionessa del Mondo 2018 per la classe Laser U21 grazie alla medaglia d'argento vinta stamane nelle acque della Baia di Danzica, miglior risultato di sempre per un atleta azzurro nella classe Laser Radial U21.

Vela - Mondiali Laser U21 2018 : Carolina Albano medaglia d’argento a Gdynia! : Carolina Albano ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 21 delle classi Laser di Vela disputati questa settimana a Gdynia, in Polonia. La giovane azzurra ha chiuso al secondo posto in classifica generale, portando a casa un’altra medaglia preziosissima (due anni fu campionessa europea della classe Byte CII). Albano era già seconda alla vigilia dell’ultima giornata di regate, con due punti di ritardo da Anna ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : Silvia Zennaro argento nella laser radila. Coccoluto beffato in Medal Race : Si sono disputate le prime Medal Race di Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia conquista una medaglia d’argento grazie a Silvia Zennaro nella classe laser radial. La 28enne oggi ha concluso al quinto posto e con un netto di 33 punti sale sul secondo gradino del podio alle spalle della greca Athanasia Fakidi (oggi quarta 27) e davanti alla ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : bene gli italiani nei laser : XVIII Edizione dei Giochi del Mediterraneo: vento sempre più leggero a Salou, bene gli italiani nei laser, riposano le tavole a Vela a Tarragona 2018 La termica di Salou, a sud di Terragona, dove si stanno disputando i Giochi del Mediterraneo, oggi ha soffiato ancora più leggera che nelle altre giornate: 8 nodi nella prima prova e 7 in calo nella seconda. Le classi in gara oggi erano solo due, i laser Standard con i nostri Giovanni ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene Coccoluto nel Laser - Zennaro e Floridia in lotta nel Radial : Quarta giornata della Vela ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Oggi sono entrate in acqua soltanto le classi Laser, Standard maschile e Radial femminile, mentre è stata una giornata di riposo per ragazzi e ragazze del windsurf, che invece domani daranno il cambio ai colleghi. È stata una giornata positiva per Giovanni Coccoluto, che nelle due regate disputate ha ottenuto un quarto e un secondo posto. Due ottimi piazzamenti, che hanno ...

Vela – Kieler Woche : oro per Cesare Barabino nei laser 4.7 : Cesare Barabino vince l'oro nei laser 4.7 a Kiel. Conclusa in bellezza per l'Italia la prima parte della settimana alla Kieler Woche Cesare Barabino dello Yacht Club di Olbia si aggiudica la medaglia d'oro nella classe laser 4.7 distaccando il secondo classificato, l'olandese Paul Hameeteman di ben 41 punti (Barabino 16 punti, Hameeteman 57 punti); terzo gradino del podio all'altro olandese Niek Kampherbeek (61 punti totali).

Al Circolo Velico Marsala sono in corso di svolgimento la 3 e 4 prova del campionato zonale di Vela - delle classi laser e laser 4.7 : Con un vento da Maestrale che soffiava sui 8 mt/sec, ha avuto inizio, nelle acque antistanti il Circolo Velico Marsala, la 3 prova del campionato zonale laser. La regata, a cui partecipano circa 60

Vela - laser : buoni riscontri dall'ultima tappa del circuito "Italia Cup" per il CN Andora