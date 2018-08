Vaccini | presidi | a settembre rischio caos nelle scuole

Vaccini - pediatri contro autocertificazione : "non si può fare"/ Ministro Grillo ai presidi "polemica surreale" : Il caos Vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Dopo i presidi anche i pediatri dicono no all'autocertifcazione sui Vaccini : Il Collegio dei Professori universitari di pediatria ha pubblicato una nota che attacca la circolare Grillo-Bussetti sull'autocertificazione per i vaccini. Il provvedimento “non solo confligge con la vigente normativa sulla certificazione delle vaccinazioni obbligatorie, ma contrasta con il DPR 445/

Vaccini - strappo dei presidi : 'Niente scuola senza certificati'. Grillo : 'Polemica surreale' : 'Sembra un atto politico contro di me' sostiene la ministra della Salute, che aggiunge: 'Vale l'autocertificazione, presentata una proposta di legge che introduce l'obbligo flessibile' -

Vaccini - ministra Grillo : “Polemica presidi? Tardiva - è atto politico contro di me. Autocertificazione vale per 2018” : “La presa di posizione dei presidi italiani sull’Autocertificazione? Mi sembra una polemica surreale e Tardiva, nonché un atto politico contro di me che non c’entro niente, perché l’Autocertificazione è un atto deciso dal precedente governo, e utilizzato per tutto il 2017. E’ stato solo proseguito anche per il 2018”. Sono le parole del ministro della Salute, Giulia Grillo, ospite di Omnibus, su La7. Il ministro M5s spiega: “Mi sembra ...

Vaccini - Grillo ai presidi : “Polemica surreale - autocertificazione valida anche per il 2018” : Grillo annuncia che è stata depositata una proposta di legge della maggioranza sui Vaccini, che propone un 'obbligo flessibile': "Spingeremo per il metodo della raccomandazione che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico, nel quale prevederemo delle misure flessibili di obbligo sui territori".Continua a leggere

Vaccini - la ministra Grillo sfida i presidi : «Vado avanti con l’obbligo flessibile» : L’allarme dei pediatri: «Il cosiddetto snellimento delle pratiche burocratiche allenta le maglie del controllo ed aumenta il rischio»

Vaccini - la ministra Grillo sfida i presidi : «Vado avanti con l’obbligo flessibile» : Lo ha annunciato il ministro, dopo che l’Associazione dei presidi ha fatto sapere che senza certificato non sarà possibile frequentare la scuola

Vaccini - GRILLO "DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE PER OBBLIGO FLESSIBILE"/ Presidi insorgono - ministro tira dritto : Il caos VACCINI sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Sui Vaccini arriva lo strappo dei presidi. La ministra : 'polemica surreale' : 'Allo stato delle cose - si legge in una nota dell'Associazione nazionale presidi- se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl gli alunni ...

Vaccini - la ministra Grillo contro i presidi : "Atto politico contro di me" : Il vicepremier Di Maio: "Bisogna convincere i genitori a vaccinarli". Annunciata mega campagna informativa a settembre

Sui Vaccini arriva lo strappo dei presidi : 'Allo stato delle cose - si legge in una nota dell'Associazione nazionale presidi- se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl gli alunni ...

Serve il certificato della Asl. Sui Vaccini i presidi danno retta alla Lorenzin : Un netto dissenso dell'associazione nazionale presidi (ANP) all'ipotesi di avere classi “differenziali”, composte cioè dai soli bambini vaccinati in cui inserire i bambini immunodepressi, è stato ribadito nel corso di un incontro al ministero della Salute da una delegazione ANP guidata dal presidente Antonello Giannelli. Al centro dell’incontro, il paventato slittamento degli obblighi vaccinali e la ...

Vaccini - arriva il no dei presidi alle classi differenziali per i bimbi immunodepressi : Un netto dissenso dell'associazione nazionale presidi , ANP, all'ipotesi di avere classi 'differenziali', composte cioè dai soli bambini vaccinati in cui inserire i bambini immunodepressi, è stato ...

Vaccini - i presidi : "Senza certificato Asl non si entra a scuola" : I dirigenti dopo un incontro al ministero: "Non è possibile far prevalere la circolare Grillo-Bussetti. Per ora resta in vigore la Legge Lorenzin"