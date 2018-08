VACCINI | PEDIATRI CONTRO GRILLO SU AUTOCERTIFICAZIONE Le opposizioni | Obbligo

VACCINI - il ministro Grillo : "Avanti con obbligo flessibile" | Nuovo scontro su autocertificazione - pediatri : è illegale : La ministra della Salute insiste: "L'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è la più sensata" e conferma che l'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018. Ma pediatri e presidi ricordano che per legge i certificati medici non possono essere sostituiti da altri documenti

VACCINI - pediatri contro autocertificazione : "non si può fare"/ Ministro Grillo ai presidi "polemica surreale" : Il caos Vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Dopo i presidi anche i pediatri dicono no all'autocertifcazione sui VACCINI : Il Collegio dei Professori universitari di pediatria ha pubblicato una nota che attacca la circolare Grillo-Bussetti sull'autocertificazione per i vaccini. Il provvedimento “non solo confligge con la vigente normativa sulla certificazione delle vaccinazioni obbligatorie, ma contrasta con il DPR 445/

VACCINI - Collegio pediatri : 'Meno obblighi piu' rischi - c'e' preoccupazione' - : ... 'Da piccola c'era la processione a casa del cugino malato' 8 agosto 2018 Vaccini, Barillari , M5s, shock: 'Chi ha deciso che la scienza è più importante della politica?' 7 agosto 2018 Vaccini, il Pd ...

VACCINI - pediatri : autocertificazione 'non utilizzabile' in sanità : La circolare Grillo-Bussetti, che prevede l'autocertificazione per i Vaccini, "non solo confligge con la vigente normativa sulla certificazione delle vaccinazioni obbligatorie, ma contrasta con il DPR ...

VACCINI - pediatri e medici di famiglia : “Aiuteremo a compilare l’autocertificazione” : “In questa fase medici e pediatri di famiglia, ognuno per le proprie specifiche competenze assistenziali, resteranno, come sempre, al fianco dei propri pazienti per il necessario supporto di consulenza alla corretta compilazione delle autocertificazioni al fine di evitare errori in buona fede che, ricordiamo, esporrebbero comunque i cittadini ai provvedimenti penali previsti dalla legge”. Lo hanno affermato in una nota congiunta ...

VACCINI IN STANZE SEPARATE PER BAMBINI E MIGRANTI/ Domodossola - i pediatri in coro : "Non ci sono rischi" : STANZE vaccinazioni SEPARATE per BAMBINI e MIGRANTI. Domodossola, il sindaco Pizzi: "Portano malattie". Il primo cittadino del paese piemontese ha scritto all'Asl locale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:37:00 GMT)

VACCINI : ‘alleanza’ pediatri famiglia e Asl Napoli 3 Sud : La sanita’ pubblica e i pediatri di libera scelta della sezione partenopea della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) si uniscono per informare le famiglie sui Vaccini – sulla base dei dati scientifici e dando rassicurazioni contro le fake news – e per offrire attivamente ai bambini piu’ piccoli alcune vaccinazioni. Questa “alleanza” a favore della prevenzione e della salute dei neonati prende il via ...

I pediatri chiedono a Giulia Grillo di non abolire l'obbligo sui VACCINI : 'La legge è stata un successo' : La legge Lorenzin che reintroduce l' obbligo vaccinale ' è stato un successo , i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una ...