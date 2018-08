Vaccini | nel 2018 autocertificazione | poi l' obbligo flessibile Ministro chiarisce ma è

Vaccini - il Molise punta sull'obbligo. Presto nell'aula di via IV Novembre la proposta di legge : Il tema 'Vaccini' è approdato anche nell'aula di Palazzo D'Aimmo . Proprio qui, solo ieri i consiglieri regionali del PD, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla , avevano illustrato la proposta di legg ...

Vaccini - presidi : a settembre rischio caos nelle scuole : In assenza di chiarezza sui Vaccini, a settembre si rischia il caos nelle scuole. Lo ribadisce il presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Mario Rusconi: "Non ci interessa polemizzare con il governo, il nostro interesse è che le famiglie a settembre siano messe nella condizione di capire quello che devono fare sui Vaccini, altrimenti si procederà a macchia di leopardo: alcuni presidi ...

Vaccini obbligatori - pronta la proposta di legge a firma di Facciolla e Fanelli : "Noi siamo preoccupatissimi " le parole di Micaela Fanelli - temiamo un effetto gregge sul piano culturale, con l'ignoranza che prevale sulla scienza medica e sul buon senso. Il problema non si pone ...

CAOS Vaccini/ Il DL Milleproroghe arriverà a settembre alla Camera : cosa accadrà prima di allora nelle scuole? : Il CAOS VACCINI sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Vaccini - insulti contro l’infettivologo Bassetti : scritte nell’ospedale di Udine : Nuovo caso di minacce verso medici che prendono posizione sulle misure del governo in tema di vaccinazioni. Questa mattina all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è comparsa, su un cartello, una scritta ingiuriose contro l’infettivologo Matteo Bassetti. A quanto apprende l’AdnKronos Salute il medico nei giorni scorsi si era schierato apertamente contro il rinvio dell’obbligo. “Fattele tu le 7 ...

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Un consigliere M5S ha segnato il nuovo punto più basso nel dibattito sui Vaccini : ..." nel suo lungo intervento il consigliere si scaglia contro la dittatura dei professoroni saccenti e della scienza che pretende di dire alla politica cosa fare, paragona le scoperte a dogmi religiosi ...

Vaccini - Casciari e Leonelli - Pd - : 'Bene l'iniziativa della giunta regionale' : PERUGIA "La salute pubblica non deve essere un argomento di propaganda politica, la scienza e le conquiste ottenute in anni di ricerca non possono essere oggetto di approssimazione, la necessità delle vaccinazioni non può diventare un terreno su cui lucrare solo per accaparrarsi ...

Vaccini - contro il rinvio dell obbligo si rafforza il fronte delle Regioni 'Siamo pronti a ricorrere alla Consulta'. Pd - petizione nelle ... : Le Regioni italiane - almeno quelle del centrosinistra - sono pronte a dare battaglia sul rinvio di un anno dell' obbligo vaccinale per materne e nidi. Con leggi regionali. Ma anche con un ricorso ...

Vaccini : su rinvio obbligo - dissenso nel m5s. Ordine dei medici contrario : Dopo la senatrice Elena Fattori e il deputato Giorgio Trizzino schierati contro la norma, interviene anche la ministra Grillo per assicurare che 'nessun passo indietro si intende fare sull'obbligo e ...

Vaccini - cresce nel M5s la fronda pro vax - Trizzino : obbligo è necessario - Giulia Grillo : nessun passo indietro : Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza". Giulia Grillo: "Bambini continueranno a dover essere vaccinati" - Sulla questione è infine intervenuta la ministra della Salute Giulia ...

Vaccini - slitta l'obbligo per la scuola ma nel M5s c'è dissenso | Trizzino : "Ho visto bimbi morire" : Ok al rinvio per scuole dell'infanzia e nidi, ma la polemica non si ferma dopo il messaggio pubblicato dal direttore sanitario all'Ospedale dei Bambini di Palermo

Vaccini - malumori nel M5s per slittamento obbligo : messaggio sbagliato : Fattori, senatrice grillina: 'Un messaggio sbagliato, trucchetto da vecchia politica'. Trizzino, senatore M5s, direttore sanitario dell'ospedale di Palermo: 'ho visto morire bambini a causa del ...