Vaccini | la ministra Grillo contro i presidi | Atto politico contro di me

Vaccini - associazione presidi contro la ministra Grillo : “Senza certificati Asl stop a scuola. No a classi differenziali” : L’associazione nazionale dei presidi non intende rispettare quanto contenuto nella circolare della ministra Giulia Grillo, ma al contrario farà riferimento solo a quanto stabilito dal decreto Lorenzin: ovvero a settembre i genitori dei bambini che andranno ai nidi e alle materne dovranno presentare il certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dalla Asl, altrimenti i piccoli non potranno frequentare. “Il diritto alla Salute è ...

Vaccini - presidi contro la ministra Grillo : “Senza certificazioni non si entra a scuola” : L'Associazione Nazionale presidi torna a contestare il superamento del decreto Lorenzin e in particolare l'idea di creare classi dedicate per bambini immunodepressi "sia perché si porrebbe un grave problema di carattere organizzativo, sia perché i bambini non sarebbero comunque protetti nei momenti di ricreazione e nei numerosi spazi comuni".Continua a leggere

Vaccini - ministra Grillo : “Morti di morbillo? Non puoi illudere la gente che non ci saranno” : La ministra della Salute, durante un'intervista sul Corriere della Sera risponde alla accuse dell'immunologo Burioni: "E' una spiacevole strimentalizzazione sentirsi dire da un accademico che 'verrò sbranata al primo morto di morbillo'. Non puoi illudere la gente che non morirà nessuno. Dobbiamo essere realisti".Continua a leggere

L'obbligo dei Vaccini rimane per tutti - la ministra Grillo - : Roma, 8 ago., askanews, - 'I bimbi non vaccinati tra i 6 e i 16 anni entravano a scuola anche a legge Lorenzin invariata. L'obbligo rimane per tutti e 10 i vaccini individuati dalla norma. Cambia la ...

Vaccini - la ministra Grillo : «L’obbligo rimane per tutti Basta trucchi sulle autocertificazioni a scuola» : La ministra della Salute, Giulia Grillo: «C’è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi. M5s spaccato? No, sono sensibilità diverse su un argomento delicato»

Vaccini - la ministra Grillo : «L’obbligo rimane per tutti ma la coercizione non può essere l’unico strumento» : La ministra della Salute, Giulia Grillo: «C’è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi. M5s spaccato? No, sono sensibilità diverse su un argomento delicato»

Vaccini - è scontro sui social Burioni alla ministra Grillo : «Sbranata al primo morto» E la mamma no-vax : «Affoga» : Invettiva online - con l’auspicio di vederlo affogare - da parte di una mamma contraria ai Vaccini nei confronti del virologo riminese, Roberto Burioni

Rinvio dei Vaccini - insorgono i medici. M5S diviso - la ministra : «Obbligo resta» : La responsabile della Salute prova a tranquillizzare le famiglie dopo le polemiche sul Rinvio dell’obbligo: «Sospesa solo una delle forme sanzionatorie. Sono un medico...»

Rinvio dei Vaccini - insorgono i medici M5S diviso - la ministra : «Obbligo resta» : La responsabile della Salute prova a tranquillizzare le famiglie dopo le polemiche sul Rinvio dell’obbligo: «Sospesa solo una delle forme sanzionatorie. Sono un medico...»

Vaccini - la ministra Grillo : nessun passo indietro. L’obbligo resta : La responsabile della Salute prova a tranquillizzare le famiglie dopo le polemiche sul rinvio delL’obbligo: «Sospesa solo una delle forme sanzionatorie. Sono un medico...»

Vaccini - la ministra Grillo : nessun passo indietro. L'obbligo resta : E adesso le opposizioni e il mondo scientifico temono che sia il primo passo verso lo scardinamento delle politiche di prevenzione. L'Ordine dei medici boccia l'emendamento al decreto Milleproroghe , ...

Vaccini - i medici : “No a rinvio obbligo”. Ministra Grillo : “Nessun passo indietro - bambini dovranno vaccinarsi” : Alla fine è intervenuta direttamente la Ministra della Salute Giulia Grillo. “Ribadisco che i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni“, ha scritto su Facebook dopo che, dai medici alle Regioni, sono arrivate critiche all’emendamento sui Vaccini approvato con il decreto Milleproroghe. “Nessun passo indietro sull’obbligo vaccinale”, ha ribadito. ...

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : 'Nessun passo indietro - solo una sospensione per una delle sanzioni' : 'Speravo di non dover intervenire per l'ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di ...

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : "Nessun passo indietro - solo una sospensione per una delle sanzioni" : "Speravo di non dover intervenire per l’ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale sanitario, che in troppi trascurano". Accusata da più parti ...