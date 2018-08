Vaccini | la ministra Grillo | “Autocertificazione valida per il 2018 | poi legge

Vaccini - ministra Grillo : “Polemica presidi? Tardiva - è atto politico contro di me. Autocertificazione vale per 2018” : “La presa di posizione dei presidi italiani sull’Autocertificazione? Mi sembra una polemica surreale e Tardiva, nonché un atto politico contro di me che non c’entro niente, perché l’Autocertificazione è un atto deciso dal precedente governo, e utilizzato per tutto il 2017. E’ stato solo proseguito anche per il 2018”. Sono le parole del ministro della Salute, Giulia Grillo, ospite di Omnibus, su La7. Il ministro M5s spiega: “Mi sembra ...

Vaccini - la ministra Grillo : autocertificazione anche per il 2018 : Roma, 9 ago., askanews, - 'L'autocertificazione è stata usata per tutto il 2017 e la possiamo utilizzare anche per il 2018'. Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata a Omnibus ...

Vaccini - la ministra Grillo sfida i presidi : «Vado avanti con l’obbligo flessibile» : L’allarme dei pediatri: «Il cosiddetto snellimento delle pratiche burocratiche allenta le maglie del controllo ed aumenta il rischio»

Vaccini - la ministra Grillo sfida i presidi : «Vado avanti con l’obbligo flessibile» : Lo ha annunciato il ministro, dopo che l’Associazione dei presidi ha fatto sapere che senza certificato non sarà possibile frequentare la scuola

Vaccini - la ministra Grillo : «Depositata una proposta di legge per l'obbligo flessibile» : «Abbiamo depositato ieri la proposta di legge della maggioranza in cui spingeremo per il metodo della raccomandazione che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico, nel quale ...

Vaccini - la ministra Grillo : «Depositata una proposta di legge per l’obbligo flessibile» : Lo ha annunciato il ministro, dopo che l’Associazione dei presidi ha fatto sapere che senza certificato non sarà possibile frequentare la scuola

Sui Vaccini arriva lo strappo dei presidi. La ministra : 'polemica surreale' : 'Allo stato delle cose - si legge in una nota dell'Associazione nazionale presidi- se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl gli alunni ...

Vaccini - la ministra Grillo contro i presidi : "Atto politico contro di me" : Il vicepremier Di Maio: "Bisogna convincere i genitori a vaccinarli". Annunciata mega campagna informativa a settembre

Vaccini - associazione presidi contro la ministra Grillo : “Senza certificati Asl stop a scuola. No a classi differenziali” : L’associazione nazionale dei presidi non intende rispettare quanto contenuto nella circolare della ministra Giulia Grillo, ma al contrario farà riferimento solo a quanto stabilito dal decreto Lorenzin: ovvero a settembre i genitori dei bambini che andranno ai nidi e alle materne dovranno presentare il certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dalla Asl, altrimenti i piccoli non potranno frequentare. “Il diritto alla Salute è ...

Vaccini - presidi contro la ministra Grillo : “Senza certificazioni non si entra a scuola” : L'Associazione Nazionale presidi torna a contestare il superamento del decreto Lorenzin e in particolare l'idea di creare classi dedicate per bambini immunodepressi "sia perché si porrebbe un grave problema di carattere organizzativo, sia perché i bambini non sarebbero comunque protetti nei momenti di ricreazione e nei numerosi spazi comuni".Continua a leggere

Vaccini - ministra Grillo : “Morti di morbillo? Non puoi illudere la gente che non ci saranno” : La ministra della Salute, durante un'intervista sul Corriere della Sera risponde alla accuse dell'immunologo Burioni: "E' una spiacevole strimentalizzazione sentirsi dire da un accademico che 'verrò sbranata al primo morto di morbillo'. Non puoi illudere la gente che non morirà nessuno. Dobbiamo essere realisti".Continua a leggere

L'obbligo dei Vaccini rimane per tutti - la ministra Grillo - : Roma, 8 ago., askanews, - 'I bimbi non vaccinati tra i 6 e i 16 anni entravano a scuola anche a legge Lorenzin invariata. L'obbligo rimane per tutti e 10 i vaccini individuati dalla norma. Cambia la ...

Vaccini - la ministra Grillo : «L’obbligo rimane per tutti Basta trucchi sulle autocertificazioni a scuola» : La ministra della Salute, Giulia Grillo: «C’è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi. M5s spaccato? No, sono sensibilità diverse su un argomento delicato»

Vaccini - la ministra Grillo : «L’obbligo rimane per tutti ma la coercizione non può essere l’unico strumento» : La ministra della Salute, Giulia Grillo: «C’è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi. M5s spaccato? No, sono sensibilità diverse su un argomento delicato»