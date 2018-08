Vaccini | il ministro Grillo | Avanti con obbligo flessibile | Nuovo scontro su

Vaccini - pediatri contro autocertificazione : "non si può fare"/ Ministro Grillo ai presidi "polemica surreale" : Il caos Vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Vaccini - il ministro Grillo : "Obbligo flessibile e autocertificazione per il 2018" : La ministra della Salute insiste: "L'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è la più sensata" e conferma che l'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018. Ma pediatri e presidi ricordano che per legge i certificati medici non possono essere sostituiti da altri documenti

Vaccini - il ministro Grillo : "Obbligo flessibile a seconda dei territori e autocertificazione per il 2018" : La titolare del dicastero della Salute insiste. ""Sebbene mi prendano in giro su questo punto, l'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è l'idea più sensata" e conferma che lo strumento dell'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018

Vaccini - GRILLO "DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE PER OBBLIGO FLESSIBILE"/ Presidi insorgono - ministro tira dritto : Il caos VACCINI sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Il ministro Grillo tira dritto sui Vaccini : "Depositata proposta di legge per obbligo flessibile" : La ministra Grillo vara l'obbligo flessibile sui vaccini: "Abbiamo depositato ieri la proposta di legge della maggioranza in cui spingeremo per il metodo della raccomandazione, che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico - spiega la titolare del ministero della Salute a La7 - Prevederemo delle misure flessibili di obbligo sui territori, e quindi anche nelle regioni e nei comuni dove ci sono tassi più bassi di ...

Vaccini - il Ministro Grillo : “L’obbligo rimane per tutti” : Scuola e Vaccini, nessuna novità: dopo l'approvazione del last minute del Milleproroghe (le Camere vanno in vacanza) basta l’autocertificazione dei genitori per iscrivere i figli a nidi e asili. Il Ministro della salute Giulia Grillo (M5s) però dopo gli attacchi arrivati da più parti, da ultimo dalle Regioni, e le accuse di strizzare l’occhio ai No-vax per motivi elettorali, ribatte: l’obbligo di vaccinarsi "rimane per tutti". La Ministra ...

Conte come il ministro Grillo : "Mio figlio ha fatto tutti i Vaccini - l'ho accompagnato io" : Il governo che presiede "Mio figlio ha fatto tutte le vaccinazioni d'obbligo, l'ho accompagnato io". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a palazzo Chigi sulle posizioni no-Vax nel Movimento 5 Stelle. Una dichiarazione che fa il paio con quella del ministro della Salute Giulia Grillo, che qualche settimana fa aveva che suo figlio "avrebbe fatto tutte e dieci i vaccini, ma non perché sono ...

Vaccini - il Ministro Grillo : “l’obbligo rimane per tutti” : Scuola e Vaccini, nessuna novità: dopo l'approvazione del last minute del Milleproroghe (le Camere vanno in vacanza) basta l’autocertificazione dei genitori per iscrivere i figli a nidi e asili. Il Ministro della salute Giulia Grillo (M5s) però dopo gli attacchi arrivati da più parti, da ultimo dalle Regioni, e le accuse di strizzare l’occhio ai No-vax per motivi elettorali, ribatte: l’obbligo di vaccinarsi "rimane per tutti". La Ministra ...

Vaccini - il ministro Grillo : 'L'obbligo rimane - basta trucchi' : E ha lanciato una "frecciatina" al consigliere regionale del Lazio Davide Barillari , secondo il quale "la politica viene prima della scienza". " Barillari ha invaso un campo non suo . Noi politici ...

La ministro Grillo dice che l'obbligo dei Vaccini rimane per tutti : Roma, 8 ago., askanews, - 'I bimbi non vaccinati tra i 6 e i 16 anni entravano a scuola anche a legge Lorenzin invariata. l'obbligo rimane per tutti e 10 i vaccini individuati dalla norma. Cambia la ...

Vaccini - Casaleggio : la linea M5s è portata avanti dal ministro Grillo : ... contenuta nel Milleproroghe, è ancora alta e avere grane interne al mondo pentastellato è l'ultima cosa di cui avevano bisogno Di Maio e i suoi. Già era stato 'traumatico' accettare che Elena ...

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Vaccini - Barillari - M5S - : 'La politica prima della scienza'. Ma il Blog : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Vaccini - Barillari - M5S - : 'La politica prima della scienza'. Ma Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...