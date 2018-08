Usa | rivoluzione al ' Border Patrol' | prima donna al comando

Dalla Serie A agli sport Usa - arriva la rivoluzione DAZN : Dopo Cristiano Ronaldo in maglia bianconera, la maggiore curiosità nel conto alla rovescia per l’inizio del campionato riguarda DAZN (si pronuncia “dazon”), il servizio di sport in streaming live e on demand, che insieme a Sky trasmetterà le partite di Serie A. Sulla piattaforma di proprietà di Perform Group, già attiva in Germania, Svizzera, Austria, Canada e Giappone e in procinto di sbarcare in Italia e negli Stati Uniti, saranno ...

Assemblea degli azionisti Milan - la rivoluzione è iniziata : Elliott fa fuori Fassone - “via per giusta caUsa” : Elliott ha deciso di usare le maniere forti, prendendo le redini del Milan e cambiandone l’aspetto partendo dal Cda Elliott fa fuori Fassone. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Milan, una notizia che era nell’aria e presto diventerà ufficiale. L’Assemblea degli azionisti del club rossonero è iniziata da poco e le prime indiscrezioni parlano chiaro, l’ad Marco Fassone è pronto ad essere ...

Usa : rivoluzione in Marina - permesse più acconciature donne

Rivoluzione in Bundesliga : in panchina i tecnici potranno Usare i dispositivi mobili : La novità sarà in vigore dalla prossima stagione per i club di prima e seconda divisione L'articolo Rivoluzione in Bundesliga: in panchina i tecnici potranno usare i dispositivi mobili è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tour de France 2018 - si Usa la griglia di partenza del ciclocross. Rivoluzione per la 17^ tappa in montagna : big isolati senza i gregari? : Sabato 7 luglio scatterà il Tour de France 2018, quest’anno caratterizzato da un percorso molto variegato che prevede tanta salita, una tappa con il pavé attorno a Roubaix, due cronometro (una individuale e una a squadre), alcune frazioni mosse e con possibili sorprese. Non ci sarà davvero un attimo di tregua e i ciclisti dovranno sempre stare attenti se vorranno rimanere in corsa per la conquista della maglia gialla. Questa edizione della ...