Usa | nuove sanzioni contro Mosca

‘Il Jobs Act ha sdoganato le nuove schiavitù’ - lo scrittore Tommaso Merlo acc Usa il Pd : Tommaso Merlo è uno scrittore piemontese, classe 1973, autore, oltre che di numerosi libri, anche di alcuni editoriali al vetriolo pubblicati sul blog infosannio. Da sempre su posizioni di sinistra, vista la sua lunga esperienza come operatore umanitario con Ong e Agenzie Onu, Merlo non è mai stato tenero con gli esponenti politici di destra. Uno dei suoi ultimi bersagli era stato qualche tempo fa il leader della Lega, Matteo Salvini. Ma questa ...

Iran - scattano le nuove sanzioni Usa. Un duro colpo per le aziende italiane : Al via da oggi la prima tranche di misure volute dagli Usa. Colpiti i soggetti non americani che intrattengono relazioni economiche e commerciali con l'Iran. Il secondo round di sanzioni riguarda le esportazioni di greggio e le transazioni con la Banca centrale Iraniana, entrerà in vigore il 4 novembre. duro colpo per l’export italiano che nel 2017 era raddoppiato...