USA | in crescita gli stoccaggi di gas settimanali

In Sicilia turismo in crescita : straniero a RagUSA : turismo in crescita in Sicilia: in un anno un milione di presenze in più. L’Isola tra le prime 10 regioni per numero di arrivi: in forte aumento.

Economisti smentiscono Trump su stime crescita. 'Pil USA a stento manterrà il +3%' : Alla domanda se l'economia Usa ha le carte in regola per crescere al ritmo delll'8-9%, Gallagher ha detto alla CNBC: 'Non credo. Trovo difficile persino che mantenga un ritmo del 3% nel lungo termine'...

Bce - Draghi : crescita solida e diffUSA : 15.45 Bce, Draghi: crescita solida e diffusa "L'economia dell'area dell'euro procede lungo un percorso di crescita solido e ampio". Così il presidente Bce, Draghi, spiegando che anche l'inflazione continuerà a riavvicinarsi ai livelli desiderati, ...

Bce - Draghi : crescita solida e diffUSA : 15.45 "L'economia dell'area dell'euro procede lungo un percorso di crescita solido e ampio". Così il presidente Bce, Draghi, spiegando che anche l'inflazione continuerà a riavvicinarsi ai livelli desiderati, ma "uno stimolo monetario significativo è ancora necessario". La nostra "forward guidance" (indicazioni per il futuro) è stata molto efficace-comunica-non vediamo la necessità di modificare il nostro linguaggio". Ma restano "prominenti" i ...

BCE - Draghi : "Crescita solida e diffUSA e rischi inflazione ancora bilanciati" : La crescita dell'Eurozona si conferma "solida e diffusa" , ma restano "prominenti" i rischi per il commercio globale . Lo ha confermato il Presidente della BCE, Mario Draghi , nella conferenza stampa ...

BCE - Draghi : Crescita solida e diffUSA e rischi inflazione ancora bilanciati : Teleborsa, - La Crescita dell'Eurozona si conferma "solida e diffusa" , ma restano "prominenti" i rischi per il commercio globale . Lo ha confermato il Presidente della BCE, Mario Draghi , nella ...

USA - manifattura in lieve crescita. Frena settore terziario : Teleborsa, - L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver accelerato il passo a luglio. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,5 punti rispetto ...

USA - manifattura in lieve crescita. Frena settore terziario : L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver accelerato il passo a luglio. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,5 punti rispetto ai 55,4 di ...

USA - PMI Markit : crescita economia più lenta all'inizio del terzo trimestre - stima flash - : Markit ha reso noto che nel mese di giugno l'Indice PMI Manifatturiero, stima flash, e' salito a 55,1 punti dai 54,9 punti del mese precedente. La rilevazione di luglio evidenzia una ripresa del ritmo ...

Kudlow : crescita USA può toccare il 4% per uno o due trimestri : New York, 18 lug., askanews, - Gli Stati Uniti potrebbero crescere del 4% per uno o due trimestri, grazie a nuove misure per favorire la crescita. A dirlo è stato il consigliere economico di Donald ...

Kudlow : crescita USA può toccare il 4% per uno o due trimestri : New York, 18 lug., askanews, - Gli Stati Uniti potrebbero crescere del 4% per uno o due trimestri, grazie a nuove misure per favorire la crescita. A dirlo è stato il consigliere economico di Donald ...

Powell (Fed) : crescita USA solida - aumento dei tassi in vista. «Protezionismo dannoso» : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome Powell, intervenendo all'audizione...

Powell - Fed - : crescita solida per economia USA ma il protezionismo è dannoso : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome

USA : rapporto Fmi conferma crescita del 2 - 9 per cento nel 2018 ma ripresa economica mondiale fragile : Washington, 16 lug 21:21 - , Agenzia Nova, - Il Fondo monetario internazionale , Fmi, ha confermato oggi le previsioni di aprile sull'economia statunitense, sottolineando però la vulnerabilità... , Res,