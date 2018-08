USA - in crescita gli stoccaggi di gas settimanali : Crescono lievemente meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas in USA. Secondo l'Energy Information Administration, EIA,, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di ...

In Sicilia turismo in crescita : straniero a RagUSA : turismo in crescita in Sicilia: in un anno un milione di presenze in più. L’Isola tra le prime 10 regioni per numero di arrivi: in forte aumento.

Economisti smentiscono Trump su stime crescita. 'Pil USA a stento manterrà il +3%' : Alla domanda se l'economia Usa ha le carte in regola per crescere al ritmo delll'8-9%, Gallagher ha detto alla CNBC: 'Non credo. Trovo difficile persino che mantenga un ritmo del 3% nel lungo termine'...

Bce - Draghi : crescita solida e diffUSA : 15.45 Bce, Draghi: crescita solida e diffusa "L'economia dell'area dell'euro procede lungo un percorso di crescita solido e ampio". Così il presidente Bce, Draghi, spiegando che anche l'inflazione continuerà a riavvicinarsi ai livelli desiderati, ...

BCE - Draghi : "Crescita solida e diffUSA e rischi inflazione ancora bilanciati" : La crescita dell'Eurozona si conferma "solida e diffusa" , ma restano "prominenti" i rischi per il commercio globale . Lo ha confermato il Presidente della BCE, Mario Draghi , nella conferenza stampa ...

USA - manifattura in lieve crescita. Frena settore terziario : Teleborsa, - L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver accelerato il passo a luglio. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,5 punti rispetto ...

USA - PMI Markit : crescita economia più lenta all'inizio del terzo trimestre - stima flash - : Markit ha reso noto che nel mese di giugno l'Indice PMI Manifatturiero, stima flash, e' salito a 55,1 punti dai 54,9 punti del mese precedente. La rilevazione di luglio evidenzia una ripresa del ritmo ...

Kudlow : crescita USA può toccare il 4% per uno o due trimestri : New York, 18 lug., askanews, - Gli Stati Uniti potrebbero crescere del 4% per uno o due trimestri, grazie a nuove misure per favorire la crescita. A dirlo è stato il consigliere economico di Donald ...

Powell (Fed) : crescita USA solida - aumento dei tassi in vista. «Protezionismo dannoso» : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome Powell, intervenendo all'audizione...

