Usa | azienda farmaceutica tedesca | stop ai nostri farmaci per la pena di morte

RagUsa - sventato furto in azienda di autotrasporti : sventato furto presso un’importante azienda di autotrasporto di Ragusa. Gli autori del furto sono stati disturbati dall'arrivo dei poliziotti.

Chiudono i cancelli della Bekaert per la paUsa estiva - ma i lavoratori restano : 'Presidiamo l'azienda - non vogliamo brutte sorprese' : Da oggi, 5 agosto, per due settimane , fino al 19 agosto, i cancelli della Bekaert di Figline Valdarno, in cui sono occupati numerosi operai del Valdarno aretino, Chiudono per la consueta pausa estiva.

Speciale infrastrutture : Marocco - azienda Usa Soluna annuncia parco eolico da 900 Mw a Dakhla : Rabat, 30 lug 17:30 - , Agenzia Nova, - Il Marocco si prepara ad ospitare uno dei più grandi progetti energetici finanziati da Bitcoin nel mondo. Il gigante Soluna ha appena annunciato... , Mar,

Cronaca della più alta distruzione di valore di un'azienda Usa quotata : il caso Facebook : Non il DataGate né la sintonia di Zuckerberg con Trump. Alla fine è stata la frenata nella crescita degli utenti a far crollare i titoli di Facebook a Wall Street. Una flessione del 18 per cento , ...

Decathlon - rischia di morire per una maschera da sub inadatta/ Ultime notizie - torinese fa caUsa all’azienda : Decathlon, rischia di morire per una maschera da sub inadatta. Ultime notizie, torinese di 51 anni fa causa all’azienda per danni da pericolo di vita: ecco come è andata(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Meno ore di lavoro - stesso stipendio ma senza cellulare e paUsa pranzo : la ricetta di un'azienda : Trenta ore di lavoro settimanale anziché quaranta, con possibilità di scelta del turno da sei ore: 8-14 oppure 11-17. stesso stipendio mensile. Vietati, però, cellulari, Internet per uso...

Dronero : ex amministratore di un'azienda partecipata assolto dall'accUsa di truffa alla Regione : A.F., ex amministratore di una società con sede a Dronero , a partecipazione pubblica, e A.S. legale rappresentante di un'azienda cuneese operante nel settore dell'energia e degli impianti, sono stati ...

Usa - un'azienda blocca l'esecuzione : 'Non Usate il nostro farmaco' - : Per la prima volta viene accolta la richiesta avanzata da una casa farmaceutica che, impedendo l'utilizzo di un medicinale, ha costretto un giudice a rinviare la pena di morte

L'azienda Agromonte di RagUsa premiata a New York : L'azienda Agromonte che esporta all'Italia e all'estero sughi e passate di pomodorino ciliegino è stata premiata a New York per il secondo anno

Divieto Eterologa per coppia gay : ricorso Consulta/ Legge 40 e Azienda Sanitaria accUsate di “discriminazione” : Fecondazione Eterologa, ricorso in Consulta di due donne gay: Legge 40 e Azienda Sanitaria di Pordenone accusate di "discriminazione di genere". Il caso e cosa è successo finora(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:52:00 GMT)

L'Asp di RagUsa approva piano aziendale qualità : Lo scopo del piano è la riduzione dei tempi d'attesa e della permanenza dei pazienti nei Pronto Soccorso a Ragusa, Modica e Vittoria

Cosa c’è dietro la strigliata di Trump all’azienda che Usa i dazi come “scUsa” : New York. I tweet della prima mattina hanno messo in evidenza una pessima nottata. Donald Trump non ha digerito l’annuncio della Harley-Davidson di trasferire una parte della produzione all’estero per “alleviare il peso dei dazi dell’Unione europea” e il presidente ha esploso in rapida sequenza una

"RUBA" TRE MINUTI IN PAUsa PRANZO/ L'azienda chiede scUsa pubblicamente : Dipendente di una azienda giapponese scoperto a rubare tre MINUTI al girono di lavoro per andare al bar a comprare il PRANZO, scoppia lo scandalo, le scuse ai clienti(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:04:00 GMT)

Tesla - Elon Musk accUsa : “abbiamo scoperto un sabotatore in azienda” : Nell’azienda di Elon Musk, negli ultimi mesi nell’occhio del ciclone per i bilanci in profondo rosso e per i ripetuti casi di Model S in autocombustione, sembra essere stato scovato un collaboratore poco onesto; anzi, un vero e proprio “sabotatore”. Lo riferisce il sito americano CNBC: secondo quanto riportato, nella tarda serata di domenica 17 giugno, il numero uno di Tesla avrebbe inviato una mail a tutti i suoi dipendenti, affermando di ...