Una Vita Anticipazioni 9 agosto | Leonor cede al ricatto di Melero | partirà con lui per

Spoiler Una Vita : Felipe in condizioni critiche dopo un incidente - Celia preoccupata : Nuovo appuntamento con Una Vita , lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, [VIDEO] in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate autunnali si soffermano su Felipe Alvarez Hermoso, interpretato dall'attore Marc Parejo. L'avvocato, infatti, decidera' di partire per la Francia, se non avesse un terribile incidente alla stazione. Le sue condizioni appariranno subito gravissime, tanto che Celia temera' di perdere l'amore ...

Anticipazioni Una Vita : non è stata Cayetana ad uccidere Tirso : Colpo di scena nelle puntate di Una Vita : Cayetana è innocente, non è stata lei ad uccidere Tirso , sebbene abbia versato nel suo bicchiere le gocce di veleno. Quando la dark lady verra' a sapere come sono andate realmente le cose, provera' a cercare un punto di incontro con Teresa, ma la Sierra questa volta non le credera', respingendo con fermezza le sue scuse. Nel frattempo, ad Acacias arrivera' il vero padre della Sotelo, il ricchissimo Jaime ...

Call of Duty Black Ops 4 : Una modalità segreta e tante altre novità ci aspettano nella seconda beta : La prima sessione di test per Call of Duty Black Ops 4 è in pieno svolgimento, una beta Privata in esclusiva per PS4 che abbiamo sviscerato nella nostra prova, e che ora si prepara ad approdare su Xbox One e PC, e non con poche novità.Come ricorda VG24/7, la beta si aprirà ai giocatori Xbox One solo tra qualche giorno, il 10 agosto, per poi arrivare il giorno successivo su PC, dove sarà disponibile anche per coloro che non hanno effettuato il ...