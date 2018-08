Una nuova PS4 Pro per festeggiare 500 milioni di PlayStation

Google Feed : in test Una nuova opzione sugli articoli da visualizzare : Su Google Feed è in fase di testa una nuova opzione che consente all'utente di chiedere più o meno articoli simili a quello che sta visualizzando. L'articolo Google Feed: in test una nuova opzione sugli articoli da visualizzare proviene da TuttoAndroid.

LOMBOK - TERREMOTO INDONESIA : NUOVA SCOSSA M 6.2/ Ultime notizie : ancora crolli ma nessUna nuova vittima : TERREMOTO INDONESIA, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a LOMBOK. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:15:00 GMT)

A settembre Una nuova edizione di OSA - Operazione Street Art nel paese dei nasi all'insù : Diamante è denominato " il paese dei nasi all'insù " per gli oltre trecento murales realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo che ospita. Obiettivo di OSA - Operazione Street Art è quello ...

Ferrari - Il 17 settembre sarà svelata Una nuova serie speciale : La Ferrari potrebbe presto presentare un nuovo modello a tiratura limitata. Circola infatti in rete un'immagine, ripresa da un invito privato, che annuncia per il 17 settembre il debutto di una vettura inedita, anche se la Casa di Maranello non ha per il momento confermato ufficialmente la notizia. Nell'unica fotografia disponibile si scorge il profilo di quella che sembra un barchetta con un parabrezza di dimensioni ridotte, pur in assenza di ...

Oscar - Una nuova categoria premia il “miglior film popolare” : L’Academy of Motion Pictures Arts and Science ha annunciato una nuova categoria per l’assegnazione della statuetta, quella per il “miglior film popolare”. “film popolare” è un’espressione un po’ vaga e sulla quale l’Academy non ha fornito ulteriori delucidazioni, ma è facile intuire che questo premio vorrà dar maggior lustro a quei film sorretti da enormi budget, che sbancano il botteghino, dominano le sale e, detto banalmente, ingrossano le ...

Una nuova forte scossa ha colpito l’isola di Lombok : La terra ha tremato ancora la terra in Indonesia. Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito

Nuova escalation a Gaza : uccise Una donna palestinese incinta e la figlia : Notte di guerra nella Striscia di Gaza : circa 150 tra razzi e colpi di mortaio sono stati sparati verso il sud di Israele , che ha risposto colpendo circa 140 postazioni nemiche causando tre morti . ...

Peligro : «Ho incontrato Una nuova parte di me stesso» : Novità in vista per il rapper Peligro che il 14 Agosto si esibirà live in PIAZZALE ROMA a Riccione sul palco di DEEJAY ON STAGE. Il rapper presenterà, di fronte al mare e al grande pubblico di Radio Deejay, il brano “LA parte MIGLIORE”. Peligro, insieme agli artisti che hanno passato la prima selezione, si esibirà sul palco riccionese davanti a una giuria di qualità, che ogni sera sceglierà un finalista. A condurre le serate Rudy Zerbi, ...

Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con Una nuova interfaccia : Il team di Google Contatti per Android ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app, che arriva così alla versione 3.0 L'articolo Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

ZOE CRISTOFOLI - CHI È LA NUOVA FIAMMA DI FABRIZIO CORONA / Lei rompe il silenzio ma nessUna parola sul gossip : Zoe CRISTOFOLI è la NUOVA fidanzata di FABRIZIO CORONA? Ecco chi è la tatuatissima modella, tra i papabili nomi del Grande Fratello Vip 3 insieme a Silvia Provvedi.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:06:00 GMT)

Passera vara Una nuova banca - Illimity : ANSA, - MILANO, 8 AGO - Si chiama Illimity la nuova banca guidata da Corrado Passera, che torna così a fare il banchiere dopo l'esperienza come ministro dello Sviluppo Economico e imprenditore. Il ...

Banche : M5S chiede l'istituzione di Una nuova Commissione d'inchiesta : Un nuovo disegno di legge, firmato da tutti i senatori del gruppo M5, per istituire una nuova Commissione Bicamerale d'inchiesta sulle Banche che indaghi sul trattamento riservato dagli istituti di credito italiani e stranieri, operanti nel nostro Paese, ai Non Performing Loans, i crediti deteriorati e in particolare le vere e proprie sofferenze bancarie. Verificando, nello stesso tempo, la correttezza delle procedure imposte dalla BCE per il ...

Vuelta a Espana 2018 : Fabio Aru per rinascere. Una nuova sfida per dimenticare il Giro d’Italia : La Vuelta a Espana 2018 sarà la grande occasione di riscatto per Fabio Aru. Nella corsa spagnola il cavaliere dei quattro mori vuole rinascere e provare a ripetere l’impresa del 2015 quando conquistò la maglia rossa, nel primo e per ora ancora unico Giro vinto in carriera. La stagione del sardo è stata fin qui da dimenticare. Al Giro d’Italia si era infatti presentato al via con l’ambizione di lottare per il successo e da molti era considerato ...

In Grey’s Anatomy 15 Una nuova storia per Meredith? La ABC rispetta i desideri di Ellen Pompeo : La stagione dell'amore coinvolgerà tutti i personaggi di Grey's Anatomy 15? Secondo il network ABC, qualcuno resterà ne fuori. Il presidente del canale americano, Channing Dungey, ha chiarito, una volta per tutte, la ferma posizione di Ellen Pompeo nei riguardi della sua protagonista. Meredith resterà ancora single, almeno per il momento. Durante il Television Critics Assoc. summer press tour, Dungey ha svelato a TV Line: “Meredith avrà un ...