Un solo livello di difficoltà non basta | Shadow of the Tomb Raider ha impostazioni

eurogamer

: Il dl #motovedette è solo parte di quanto il #GovernoDelCambiamento sta facendo per stabilizzare #Libia a livello s… - ManlioDS : Il dl #motovedette è solo parte di quanto il #GovernoDelCambiamento sta facendo per stabilizzare #Libia a livello s… - FcInterNewsit : CdS - Inter, non solo Modric-Vidal: c'è un mister Y di grande livello - aboutasadgirl : a livello familiare disagi quasi uguali. i miei genitori hanno continuato per anni a dirmi di non grattarmi perché… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Siamo ormai abituati a videogiochi che vengono lanciati con undiproposto come unica tipologia di esperienza possibile dagli sviluppatori.of thesarà tuttavia molto diverso da questo punto di vista.I ragazzi di Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno, infatti, deciso di dividere i livelli diselezionabili in tre ulteriori categorie. I giocatori potranno quindi personalizzare la propria esperienza di gioco scegliendoseparate per combattimento, esplorazione e puzzle. Si tratta di un'idea sicuramente interessante e in grado di venire incontro a giocatori diversi che magari vogliono undi sfida più elevato in certe situazioni senza però trovarsi di fronte aproibitive in altre in cui sono meno avvezzi.WccfTech ha riportato in dettaglio le varie opzioni per quanto riguarda i livelli didi...