Un ramo d’ulivo cambia la data dell’eruzione di Santorini

(Di giovedì 9 agosto 2018) Un piccolod’ulivo are la storia die dell’eruzione che devastò l’Isola, anticipandone ladi 40 – 50 anni. Si trattò di una catastrofe che designa l’inizio dell’Età del bronzo, ed ebbe effetti anche sull’isola di Creta, il mar Egeo e l’Egitto, come spiega sulla rivista Scientific Reports il gruppo del Weizmann Institute of Science di Rehovot, in Israele, guidato dall’italiana Elisabetta Boaretto. Il momento preciso in cui è avvenuta questa eruzione così importante, che si ritiene ispirò Platone nel creare il mito di Atlantide, è stato finora difficile da definire con precisione per i ricercatori. Adesso il ritrovamento di un rametto di ulivo, sotto i frammenti rocciosi di, ha aiutato a rire l’eruzione al periodo compreso tra il 1627 e 1600 a.C., cioè più di un secolo prima del 1500 a.C., ...