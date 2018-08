Un ragazzo sta annegando | lo sposo interrompe le nozze sulla spiaggia e si getta in mare

Incidente di Bologna - Anzolin autista modello e ragazzo d'oro. "Forse si è distratto a causa del telefonino" : Lo descrivono come un autista modello, uno che aveva esperienza e non aveva mai avuto un Incidente, mai preso neppure un verbale. Un ragazzo d'oro. Lavoratore instancabile. Lo ribadisce con forza sui ...

L'ultimo abbraccio della fidanzata 15enne al ragazzo che sta morendo : la foto dell'addio struggente : Un ultimo addio che ha commosso il mondo del web quello della 15enne Stephanie Ray al fidanzato Blake Ward. Il giovane, 16 anni, è stato travolto dalle onde mentre nuotava davanti alla costa gallese ed è stato recuperato alcune ore ...

Roma - si stacca una lastra in marmo della parete della metro A : colpito un ragazzo - è grave : Era fra i tanti passeggeri che ieri sera stava aspettando la metro a Cornelia. Tutto è accaduto in una frazione di secondo. Si è staccata una della lastre in marmo della parete della banchina che ha ...

Genova - “insulti da un autista a ragazzo disabile”. La società Amt apre inchiesta dopo la denuncia della madre : Insulti ad un ragazzino disabile da parte di un autista dell’Amt di Genova. La denuncia della madre del ragazzo di 11 anni ha portato la società di trasporto pubblico genovese ad aprire un’inchiesta e sottoporre il conducente ad un provvedimento disciplinare. “Ma tu guarda se si deve mettere in seconda fila per far scendere l’handicappato! Ma v..”: questa – secondo la ricostruzione della madre pubblicata ...

Grillo - il video ironico con il ragazzo nero : "Sta sulla sdraio - fa il bagno : Salvini vieni subito!" : Il comico finge fastidio per il suo vicino di ombrellone e "chiama" il titolare del Viminale: "Cosa faccio, vado io a...

“Potrebbe scoppiare”. Cosa sta succedendo a questo ragazzo di 24 anni. Parenti e amici lanciano l’allarme - ora sono davvero preoccupati : Questa storia è molto, molto particolare. La “passione” per la chirurgia estetica da un po’ di anni a questa parte sta sfuggendo davvero di mano a molti. Soprattutto da quando tramite i social i vip postano continuamente i loro make up e i loro aspetti fisici. Così, ecco che alcuni ragazzi sviluppano delle vere e proprie manie e cercano in tutti i modi di somigliare al loro personaggio famoso preferito. Per non parlare ...

"Sculetti troppo" : bullo pesta ragazzo gay a Torino : Picchiato all'uscita della metropolitana, a Torino, perché gay. È quanto ha denunciato in Questura un diciannovenne, finito in ospedale per la frattura della clavicola e di un piede e dimesso con una prognosi di trenta giorni. L'aggressione omofoba sabato sera, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici in un locale di San Salvario, quartiere della movida torinese. "Continuava a ripetermi che sculettavo come un frocio. ...

Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso nel Salento : Un giovane di Melissano, non lontano da Lecce, è stato ucciso con un colpo alla testa e abbandonato sulla strada provinciale che collega il paese a Ugento, nel Salento. Il corpo di Francesco Fasano, ...

Offende ragazzo disabile su un treno - poi chiede scusa : 'Sono un imbecille'. La storia che commuove e sta diventando virale : Offende un ragazzo disabile, 'colpevole' a suo giudizio, di occupare troppo spazio con la sedia a rotelle e non lasciar posto per i suoi bagagli. Poi però la solita scena di maleducazione diffusa si ...

San Benedetto - strappa una catenina d'oro ad un ragazzo in discoteca. Arrestato 21enne : SAN Benedetto DEL TRONTO La polizia ha Arrestato un ventunenne dell'Est Europa che, questa notte, ha strappato via una catenina d'oro dal collo di un trentenne maceratese in una discoteca di San ...

Fiocina in un occhio - gravissimo ragazzo che stava caricando il fucile da sub a Sperlonga : Passerà alla storia come un annus horribilis il 2018 per i turisti di Sperlonga. Dopo la tragedia in piscina della piccola Sara Francesca Basso , e il bruttissimo scontro in moto che ieri ha coinvolto ...

Virginia Stablum si è fidanzata / Chi è Daniele Carretta - il ragazzo che ha conquistato l'ex di Uomini e Donne : Virginia Stablum si è fidanzata. Il nuovo amore si chiama Daniele Carretta, il ragazzo che ha conquistato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la rottura con Nicolò Brigante(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Treviso - lo spacciatore sta fuggendo dai poliziotti in borghese. Ma sulla sua strada incontra un ragazzo che interviene così : Uno spacciatore nigeriano sta scappando da due poliziotti in borghese. Le telecamere a circuito chiuso riprendono il momento in cui, mentre corre in un sottopassaggio, un ragazzo che cammina nella direzione opposta gli si para davanti e lo blocca, permettendo alle forze dell’ordine di arrestarlo. Il giovane, un 18enne seminarista, è stato premiato per il suo gesto dal sindaco di Treviso, dove è accaduto l’episodio. L'articolo ...

Fuga del pusher fra la folla - placcato in stazione da un ragazzo : i complimenti di Zaia : Sicurezza, cittadini in primo piano e se poi sono giovani di 20anni... I complimenti del governatore Luca Zaia corrono sui social: «Guardate questo video, è impressionante. Un ragazzo di 20 anni, che ...