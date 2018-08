Un po' di FIFA qua? Premi più alti | colossi del marketing e in Cina pure una città ad

A quanto pare - FIFA 19 avrà una modalità Survival : Se escludiamo il FUT " ovvero FIFA Ultimate Team, la modalità online introdotta nel 2009 che consente di costruire la propria squadra con le figurine dei migliori giocatori del mondo ", però, negli ...

FIFA 18 TOTW 38 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°38! : Dopo la pausa dovuta ai mondiali torno di nuovo l'appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 16 EA Sports ha annunciato la 38° "Squadra della Settimana" di questa edizione di Fifa. TOTW 38 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 18 luglio Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato […]

Evento privato per FIFA 19 a Parigi - svelate nuove feature : quando se ne saprà di più? : La data d'uscita di FIFA 19 è ancora relativamente lontana, con l'estate che separa i giocatori dal nuovo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts. Ovviamente gli sviluppatori si stanno preparando al meglio per l'incontro con la propria community, nel tentativo di riscattare un'annata (quella che volge al termine con FIFA 18, ndr) di certo non memorabile, e i giocatori scalpitano nell'attesa di poter finalmente scoprire le novità ...

Russia 2018 / Matrioska – Appello alla FIFA : eliminare la finalina per il terzo e quarto posto : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Finale terzo e quarto posto che tristezza. Anche a Russia 2018 va in scena l’apoteosi dell’imbarazzo calcistico. Se la giocano Belgio ed Inghilterra. E sarà come sempre una partita inutile, ...

MONDIALI 2018/ "Inquadrare belle donne è sessismo" : pure Cecco Angiolieri boccia la FIFA… : In uno slancio malriuscito di politically correct, La Fifa ha deciso che le inquadrature di tifose attraenti durante le partite sono sessismo. Una boiata pazzesca. MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:08:00 GMT)Thailandia, anelito di resurrezione, di M. VitaliELEZIONI A LUGLIO?/ "Secondo bagno a destra", la democrazia in infradito gioca brutti scherzi, di M. Vitali

Mondiali Russia 2018 - troppe inquadrature alle sexy tifose : la FIFA prende provvedimenti : La Fifa, considerando le inquadrature alle sexy tifose come episodi di sessismo, ha voluto arginare il caso prendendo seri provvedimenti a riguardo Ai Mondiali di Russia 2018 troppe sono state le inquadrature alle tifose sugli spalti degli stadi in cui si sono giocati i match. La Fifa ha perciò deciso di prendere provvedimenti in merito. La Federazione calcistica, responsabile dell’organizzazione della competizione iridata, ha ...

FIFA 18 : scopri la Squadra del Torneo con i migliori giocatori dei mondiali Russia 2018! : Nella notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio EA Sports ha svelato, nell'ambito dell'iniziativa Festival of Futball, il Team of the tournament, ossia la Squadra del Torneo dedicata ai giocatori che si sono contraddistinti durante tutti i mondiali di Russia 2018. The #FestivalOfFUTBall Team Of The Tournament is now available in regular #FUT #WorldCup pic.twitter.com/MLJlTerQvH […]

Un po' di FIFA qua? Ronaldo alla Juve - gioco da rifare. Ora tutti vogliono la Serie A... : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...

FIFA 18 Fut Champions Weekend League : ecco il calendario ed i metodi per qualificarsi! : La FUT Champions è senza dubbio una delle novità più interessanti introdotte la scorsa stagione in Fifa 17 Ultimate Team e naturalmente è presente anche in Fifa 18. La prima Weekend League ha preso il via venerdì 6 ottobre ma già a partire dal 20 settembre è stato avviato il percorso di qualificazione. Come qualificarsi alla […]

Mondiali Russia 2018 - la FIFA invita la squadra di calcio intrappolata nella grotta in Thailandia alla finale : La Fifa invita i ragazzi imprigionati nella grotta thailandese alla finale dei Mondiali di Russia 2018, la speranza è quella mettere in salvo i giovani entro il 15 luglio nella speranza che le operazioni di soccorso mettano in salvo nel minor tempo possibile i 12 ragazzi rimasti intrappolati all’interno di una grotta in Thailandia, la Fifa invita i calciatori vittime di questa brutta disavventura alla finale dei Mondiali di Russia ...

FIFA 18 : scopri il Team of the Matchday n°4 - la Squadra della giornata di Russia 2018 :

FIFA 19 prepara grandi cambiamenti - quali le prospettive? : Il calcio videoludico di FIFA 19 sta per arrivare sugli schermi dei videogiocatori, con una nuova stagione pronta a prendere il via nel giro di una manciata di mesi. Tanta l'attesa da parte della community dei giocatori, che bramano di mettere le nuove mani su questo nuovo capitolo con la forte speranza che le criticità dello scorso anno siano state risolte e si possa assistere a uno spettacolo degno di questo nome. Un titolo che ha tutte le ...

FIFA 19 : ecco quando potremo scaricare la versione di prova su EA Access : EA ha reso nota la data in cui gli abbonati al servizio EA Access potranno scaricare la versione di prova dell'attesissimo FIFA 19, riporta VG247.Naturalmente i giocatori impazienti saranno felici di assaggiare in anticipo la nuova versione del simulatore calcistico più famoso, e se siete tra questi, non vi resta che proseguire con la lettura.Electronic Arts ha infatti annunciato la data in cui sarà disponibile la versione di prova di FIFA 19, ...