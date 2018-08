Un campo democratico largo | ma chiaro contro i seminatori d' odio Non bastiamo da soli

huffingtonpost

(Di giovedì 9 agosto 2018) Massimo Cacciari e un gruppo di personalità del mondo della cultura ci chiamano alla mobilitazione per frenare e arginare la pericolosa deriva antidemocratica dell'Italia e dell'Europa. Chiedono una netta discontinuità delle forme, dei modi e degli indirizzi della nostra politica che condivido e per la quale sto tentando di dare il mio contributo.È un compito da fare urgentemente e nei campi più diversi. So bene che il primo significativo banco di prova saranno le prossime elezioni europee. Dobbiamo arrivarci pronti.L'Europa è sull'orlo di una drammatica disgregazione per l'aggressività dei nuovi nazionalismi risorgenti e per una serie di grandi errori commessi in questi anni dalla sua classe dirigente; inadeguata e priva di una credibile strategia.La salvezza dell'Europa è impossibile se non si dà vita a un'Europa diversa.Il ...