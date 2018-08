Un cacciatore di tesori nascosti di Discovery Channel trova tracce di un UFO sotto

huffingtonpost

: Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana uno spericolato cacciatore di tesori evoca orrori dimenticati fino a… - CantastorieBot : Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana uno spericolato cacciatore di tesori evoca orrori dimenticati fino a… - JustPamelika : RT @NintendoItalia: Un bottino di tutto rispetto per un cacciatore di tesori di un certo livello! Vivi una grande avventura su #NintendoS… - filippocamoli : RT @NintendoItalia: Un bottino di tutto rispetto per un cacciatore di tesori di un certo livello! Vivi una grande avventura su #NintendoS… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) IldidiDarrell Miklos sostiene di avertodi un'astronave extra-terrestre, mentre esplorava antichi relittiil Triangolo delle Bermude. Lo riporta il Daily Mail.L'esploratore si è servito di alcune mappe segrete del famoso astronauta della NASA, Gordon Cooper. Cooper fu il primo astronauta a viaggiare da solo, e si ritiene sia stato anche il primo americano a dormire nello spazio. Nel 1963 la sua navicella, la Faith 7, circumnavigò la Terra 22 volte, stabilendo un nuovo record di volo. Per 34 ore, senza potersi muovere, Cooper ebbe l'incarico di cercare dall'alto dei siti per un lancio nucleare, ma finì per imbattersi in un ammasso di rottami metallici in fondo all'oceano.Che fosse un "tesoro sommerso"? Se sì, di quale tipo di "tesoro" avrebbe potuto trattarsi? La trasmissione Cooper's Treasure ...