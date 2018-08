Un attacco in Yemen ha ucciso molti bambini

Yemen - attacco a uno scuolabus : 39 morti / Al Jaazera : il bombardamento ha ucciso quasi solo bambini : Yemen , attacco a uno scuolabus : 39 morti . Al Jaazera racconta il bombardamento e come tra i morti ci siano quasi esclusivamente bambini . Nelle prossime ore ulteriori novità, moltii feriti.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 13:38:00 GMT)

Yemen - attacco aereo : colpiti uno scuolabus e un mercato. Almeno 39 morti - quasi tutti bambini : Decine di persone sono state uccise e ferite in un attacco contro un autobus che trasportava bambini nel nord dello Yemen. Secondo le prime stime, sono Almeno 39 i bambini morti, mentre sono circa 50 le persone rimaste ferite in seguito del raid. Fonti vicine ai ribelli sciiti Houthi, citate dall’agenzia di stampa Dpa, hanno riportato che le morti riguardano per lo più bambini. Secondo Youssef al-Hadi, portavoce del ministero della Sanità ...