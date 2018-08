Ufficiali scheda tecnica | foto e prezzo Samsung Galaxy Note 9 | in Italia a partire da

optimaitalia

: Ufficiali scheda tecnica, foto e prezzo #SamsungGalaxyNote9: in Italia a partire da quando? - OptiMagazine : Ufficiali scheda tecnica, foto e prezzo #SamsungGalaxyNote9: in Italia a partire da quando? - HDblog : RT @HDblog: Meizu 16 e 16 Plus ufficiali con scanner impronte sotto al display e niente notch - zazoomblog : Ufficiali i Google Pixel 3: Scheda tecnica data di uscita e prezzi - #Ufficiali #Google #Pixel #Scheda -

(Di giovedì 9 agosto 2018) La, lee pure il9 sonooggi 9 agosto: ai margini della presentazione del phablet 2018 appena conclusa a New York, tutte le specifiche dello smartphone sono state rivelate, compreso il costo del dispositivo e le sue funzionalità di punta. Quando vedremo il nuovo modello in, pronto per la vendita? Tutti i dettagli del caso sono presenti in questo approfondimento.Partiamo dalladel9. Il display Super AMOLED ha una diagonale da 6,3 pollici. Parliamo naturalmente di un Infinity Display con risoluzione 2.960 x 1.440 pixel e dunque WQHD+ e il rapporto di forma, seguendo la moda del momento, è 18,5:9. Le colorazioni disponibili sono 4, la nera, la viola, la blu e l'arancione.Sotto la scocca, ruggisce la CPU Exynos 9810 ( la GPU è la ARM Mali G72 MP18): ad accompagnarla ci sono ben 6 GB ...